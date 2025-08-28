Dịp Quốc khánh mua 01 Honda SH được tặng kèm xe máy điện trị giá gần 15 triệu đồng

(GLO)- Một đại lý chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu vừa tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp Quốc khánh. Theo đó, khi mua mẫu Honda SH150 Vetro - phiên bản nhập khẩu từ Ý, khách hàng sẽ được tặng kèm một chiếc xe máy điện Yadea Vekoo trị giá 14,9 triệu đồng.

Lưu ý, đây là chương trình ưu đãi riêng của đại lý, không thuộc hệ thống khuyến mãi chính thức từ Honda Việt Nam.

SH150 Vetro - Phiên bản giới hạn từ Ý

Honda SH Vetro là mẫu xe tay ga đặc biệt do Honda Italia sản xuất, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Điểm nổi bật của phiên bản này là lớp vỏ xuyên thấu màu xanh lá cây đậm và thiết kế mang tính sưu tầm cao. Tổng số lượng xe sản xuất chỉ 700 chiếc trên toàn thế giới, trong đó có 500 chiếc phiên bản 150cc - cũng là dòng xe đang được áp dụng khuyến mãi.

Về trang bị, SH Vetro tương đương với các mẫu SH phân phối chính hãng tại Việt Nam: phanh đĩa cả hai bánh, đèn LED toàn bộ, khóa Smartkey, hệ thống ABS hai kênh và chống trượt HSTC.

Ngoài lớp vỏ độc đáo, SH Vetro còn đi kèm bộ phụ kiện thiết kế riêng, gồm: Kính chắn gió bản lớn; ốp bảo vệ tay lái trong suốt; thùng đồ trợ lực điện; mũ bảo hiểm Honda chính hãng; thảm lót sàn.

Tất cả phụ kiện này được thiết kế đồng bộ với xe, có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần can thiệp vào kết cấu nguyên bản.

Trong đó, thùng đồ thông minh là trang bị nổi bật nhất. Với dung tích khoảng 27 lít, thùng có thể chứa mũ bảo hiểm full-face và đồ cá nhân. Thùng kết nối với hệ thống điện xe, có thể mở bằng nút bấm hoặc qua khóa Smartkey, đồng thời tích hợp đệm lưng cho người ngồi sau - tăng sự thoải mái khi di chuyển.

Kính chắn gió và ốp tay lái trong suốt cũng là các trang bị hữu ích, hỗ trợ giảm gió tạt và bảo vệ tay người lái khỏi đá văng trong hành trình dài.

Quà tặng kèm: Xe máy điện Yadea Vekoo

Mẫu xe điện tặng kèm là Yadea Vekoo, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên. Xe có tốc độ tối đa khoảng 38 km/h - không yêu cầu bằng lái, phù hợp cho việc di chuyển ngắn trong đô thị.

Yadea Vekoo sử dụng 4 bình ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah, cho quãng đường đi được tối đa 65 km sau mỗi lần sạc (thời gian sạc từ 8-10 giờ).

Điểm đáng chú ý ở Yadea Vekoo là tính năng kết nối thông minh, bao gồm: Gửi cảnh báo đến điện thoại khi xe bị di chuyển; theo dõi vị trí và lịch sử hành trình; mở khóa qua Bluetooth mà không cần chìa.