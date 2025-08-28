Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Dịp Quốc khánh mua 01 Honda SH được tặng kèm xe máy điện trị giá gần 15 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một đại lý chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu vừa tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp Quốc khánh. Theo đó, khi mua mẫu Honda SH150 Vetro - phiên bản nhập khẩu từ Ý, khách hàng sẽ được tặng kèm một chiếc xe máy điện Yadea Vekoo trị giá 14,9 triệu đồng.

Lưu ý, đây là chương trình ưu đãi riêng của đại lý, không thuộc hệ thống khuyến mãi chính thức từ Honda Việt Nam.

glo-288-2.jpg

SH150 Vetro - Phiên bản giới hạn từ Ý

Honda SH Vetro là mẫu xe tay ga đặc biệt do Honda Italia sản xuất, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Điểm nổi bật của phiên bản này là lớp vỏ xuyên thấu màu xanh lá cây đậm và thiết kế mang tính sưu tầm cao. Tổng số lượng xe sản xuất chỉ 700 chiếc trên toàn thế giới, trong đó có 500 chiếc phiên bản 150cc - cũng là dòng xe đang được áp dụng khuyến mãi.

glo-288-3.jpg

Về trang bị, SH Vetro tương đương với các mẫu SH phân phối chính hãng tại Việt Nam: phanh đĩa cả hai bánh, đèn LED toàn bộ, khóa Smartkey, hệ thống ABS hai kênh và chống trượt HSTC.

glo-288-4.jpg

Ngoài lớp vỏ độc đáo, SH Vetro còn đi kèm bộ phụ kiện thiết kế riêng, gồm: Kính chắn gió bản lớn; ốp bảo vệ tay lái trong suốt; thùng đồ trợ lực điện; mũ bảo hiểm Honda chính hãng; thảm lót sàn.

glo-288-5.jpg

Tất cả phụ kiện này được thiết kế đồng bộ với xe, có thể tháo lắp dễ dàng mà không cần can thiệp vào kết cấu nguyên bản.

glo-288-7.jpg

Trong đó, thùng đồ thông minh là trang bị nổi bật nhất. Với dung tích khoảng 27 lít, thùng có thể chứa mũ bảo hiểm full-face và đồ cá nhân. Thùng kết nối với hệ thống điện xe, có thể mở bằng nút bấm hoặc qua khóa Smartkey, đồng thời tích hợp đệm lưng cho người ngồi sau - tăng sự thoải mái khi di chuyển.

glo-288-6.jpg

Kính chắn gió và ốp tay lái trong suốt cũng là các trang bị hữu ích, hỗ trợ giảm gió tạt và bảo vệ tay người lái khỏi đá văng trong hành trình dài.

glo-288-8.jpg

Quà tặng kèm: Xe máy điện Yadea Vekoo

Mẫu xe điện tặng kèm là Yadea Vekoo, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên. Xe có tốc độ tối đa khoảng 38 km/h - không yêu cầu bằng lái, phù hợp cho việc di chuyển ngắn trong đô thị.

glo-288-9.jpg

Yadea Vekoo sử dụng 4 bình ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah, cho quãng đường đi được tối đa 65 km sau mỗi lần sạc (thời gian sạc từ 8-10 giờ).

Điểm đáng chú ý ở Yadea Vekoo là tính năng kết nối thông minh, bao gồm: Gửi cảnh báo đến điện thoại khi xe bị di chuyển; theo dõi vị trí và lịch sử hành trình; mở khóa qua Bluetooth mà không cần chìa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Geely Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8/2025 dành cho ba mẫu xe nổi bật: Geely Coolray, Monjaro và EX5. Đây là động thái đón đầu mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.

null