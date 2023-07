Hơn 26,1 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, khó khăn

Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (GLO)- Chiều 1-7, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tham dự có đại diện Công an tỉnh Gia Lai; Công an TP. Pleiku; UBND xã, Công an xã Diên Phú; cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Ia Grai: 244 cặp tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số (GLO)- Sáng 29-6, bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện quy định của pháp luật về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai.

Leo mái tôn sửa máy điều hòa, người đàn ông không may bị điện giật tử vong (GLO)- Trong lúc leo lên mái tôn tòa nhà của Trường Chính sách công và phát triển nông thôn trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để sửa cục nóng máy lạnh, người đàn ông không may bị điện giật tử vong.



Từ ngày 1-7, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ 1-7-2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5% đến 20,8%. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2023 và các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1-7-2023.

Xã Ia Sol đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (GLO)- Ngày 29-6, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023 với chủ đề “Hãy nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Công an tỉnh Gia Lai tiếp sức mùa thi năm 2023 (GLO)- Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Chuyện giáo dục con cái của người Tây Nguyên xưa (GLO)- Trong quá khứ, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thường có cách giáo dục con cái rất độc đáo: dựa vào cộng đồng. Vai trò của cộng đồng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho con trẻ quan trọng đến mức có nhà nghiên cứu đã cho rằng: “Khó mà phân biệt một cách rạch ròi chức năng giáo dục trẻ em là thuộc về gia đình hay xã hội”.

Phú Thiện tôn vinh 58 cá nhân, tập thể trong phong trào hiến máu tình nguyện (GLO)- Ngày 28-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2023.

Kbang có 115 điểm chữa cháy công cộng (GLO)- Ngày 28-6, Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, huyện Kbang đã xây dựng được 28 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 115 mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại 110 thôn, làng để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Pleiku biểu dương, tôn vinh 24 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu (GLO)- Ngày 27-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các gia đình nhiều thế hệ tiêu biểu nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2023) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình năm 2023.

Ia Pa: 19 gia đình thi vẽ tranh “Mẹ và con gái” (GLO)- Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chiều 26-6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chuỗi các hoạt động như: Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Mẹ và con gái”; triển khai cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên” do Tỉnh Hội tổ chức; biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và gia đình hội viên tiêu biểu năm 2023.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 kiểm tra thực hiện Đề án tại huyện Đức Cơ (GLO)- Chiều 27-6, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh do Trung tá Ksor H’ Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Ayun Pa vận động được gần 600 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (GLO)- Chiều 26-6, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham dự của 52 đại biểu đại diện cho 612 hội viên trong toàn thị xã.

Chư Sê: Hội thi “Mâm cơm gia đình-ấm áp yêu thương” (GLO)- Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2023), ngày 26-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi nấu ăn “Mâm cơm gia đình-ấm áp yêu thương” năm 2023.

Krông Pa: Ra mắt Câu lạc bộ văn nghệ dân vũ thể thao buôn Chư Krih (GLO)- Sáng 26-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt Câu lạc bộ văn nghệ dân vũ thể thao buôn Chư Krih và hội thi cắm hoa “Giao lưu giữa mẹ và con được đỡ đầu”.

Đak Pơ: 16 gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương (GLO)- Sáng 26-6, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ đã gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và hội thi “Mâm cơm gia đình hạnh phúc”.

Ia Pa ứng phó mưa bão với phương châm “4 tại chỗ” (GLO)- Với phương châm “Chung sống là quy luật; phòng-chống như đánh giặc; 4 tại chỗ là phương thức; nâng cao ứng phó là trọng tâm”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vật chất bảo đảm nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa bão.

