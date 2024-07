Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến cuối năm

6 tháng đầu năm, huyện đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch bệnh đàn vật nuôi; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng-chống khô hạn, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi chặt chẽ, điều tiết nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện gieo trồng được 1.613 ha, đạt hơn 101% kế hoạch. Vụ Mùa năm 2024 đã gieo trồng hơn 5.000 ha và đang tiếp tục triển khai. Huyện cũng quan tâm công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng-chống cháy rừng mùa khô và triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, đã hướng dẫn các xã chỉnh sửa Đề án NTM cấp xã giai đoạn 2023-2025 phù hợp tình hình hiện nay; đôn đốc hoàn thiện Đề án làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 để triển khai thực hiện.

Địa phương đã tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý quy hoạch, xây dựng, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình, dự án theo kế hoạch; triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024...

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, trọng tâm là: Tập trung đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế đầu tư vào huyện.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình năm 2024. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Hoàn thiện phương án sử dụng đất Công ty chè A Yun, tổ chức đấu giá đất khu Trung tâm hành chính xã Đăk Djrăng. Sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã Đak Yă và thị trấn Kon Dơng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư xây dựng xã Kon Thụp đạt chuẩn NTM trong năm 2024. Tập trung công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt chỉ tiêu năm 2024.

Thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động mua vắc xin tiêm phòng, chống dịch bệnh động vật. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ trồng cây phân tán năm 2024, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Chủ động phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng Chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2024-2025, giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” lần thứ III năm 2024. Đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2025. Thông qua 3 Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc thực hiện tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên năm 2024, Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2023, Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.