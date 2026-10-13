Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2027

(GLO)- Sáng 13-10, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; đồng thời kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Năm 2026, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh đã thành lập 3 hội doanh nghiệp doanh nhân CCB cấp xã, phường; vận động các ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ đóng hội phí, với tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Trong công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần “Thương người như thể thương thân”, cán bộ, hội viên đã tích cực hỗ trợ đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho các phong trào tại địa phương.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân trong Hội đã vận động, quyên góp được 690 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Ban Thường trực Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh cũng kết nối với các hội cùng cấp tại các tỉnh, thành phố và các nhà hảo tâm, vận động ủng hộ 480 triệu đồng để xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 7 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027. Trong đó, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, chung tay xóa nghèo, xóa nhà dột nát thông qua hỗ trợ ngày công, cây, con giống, vốn và việc làm; đồng thời tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, bão lũ.

Hội cũng chú trọng động viên hội viên phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh doanh và dịch vụ; khuyến khích liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế và mang giá trị văn hóa địa phương.

Qua đó, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

4 tập thể vinh dự nhận bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam. Ảnh: Phương Dung

Dịp này, hội nghị đã bầu bổ sung 6 ủy viên Ban Chấp hành và 3 ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh.

Cùng với 4 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh cũng tặng bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi và hoạt động an sinh xã hội năm 2026.