Hồ Tấn Tài quyết chinh phục HLV Troussier

Hồ Tấn Tài là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Với khả năng công thủ toàn diện, có thể hình lý tưởng (1 m 80), Hồ Tấn Tài thường xuyên được đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam trước đây.

Thế nhưng, tài năng của anh chưa được HLV Troussier trọng dụng. Anh chỉ có được vé vớt đến với vòng chung kết Asian Cup 2023. Khi HLV Troussier gọi Tấn Tài lên tuyển vào giờ chót, nhiều người cho rằng vị HLV người Pháp cần cầu thủ có tố chất tốt này, thế nhưng, ông Troussier thường xuyên để quên Tấn Tài trên băng ghế dự bị. Kết quả ở Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt để thua Indonesia 0-1 và bị loại từ vòng bảng.

Không được thuyền trưởng hiện tại của đội tuyển Việt Nam tin dùng, nhưng Hồ Tấn Tài không nản chí. Anh kiên trì luyện kỹ năng sút xa, rèn thể lực để chơi tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội ở đấu trường V-League. HLV Kiatisak biết được tầm ảnh hưởng của Hồ Tấn Tài nên luôn điền tên anh ở đội hình xuất phát.

Trận đấu hôm 27.2 với Thanh Hóa, chính Hồ Tấn Tài là người mở tỷ số với cú sút chìm đẹp mắt giúp CLB Công an Hà Nội dẫn trước 1-0. Bàn thắng của chàng hậu vệ có duyên ghi bàn đã giúp CLB Công an Hà Nội thuận tiện triển khai thế trận phòng ngự phản công để giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Các bàn còn lại bên phía đội chủ nhà do Quang Hải và Văn Thanh ghi.

Chơi trọn vẹn 90 phút với nền tảng thể lực sung mãn, ghi bàn thắng đẹp mắt, phòng ngự ổn, thường xuyên hỗ trợ tấn công, Hồ Tấn Tài đã gởi thông điệp đến HLV Troussier.

Hy vọng, sau màn trình diễn ấn tượng ở V-League, Hồ Tấn Tài sẽ có suất lên tuyển ở đợt tập trung sắp tới. Anh cho biết sẽ nỗ lực để có thể đóng góp nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 nếu được triệu tập.

Vào tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu rất quan trọng với Indonesia: trận đấu đầu tiên đá ngày 21.3 tại Jakarta, trận còn lại đá tại Mỹ Đình, nếu giành được kết quả tốt ở 2 trận này, thầy trò HLV Troussier sẽ có nhiều cơ hội bước vào vòng đấu thứ 3.