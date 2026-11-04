Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

HĐND phường Hội Phú thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-11, HĐND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND phường về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

hdnd-phuong-hoi-phu-thong-qua-7-nghi-quyet-tai-ky-hop-chuyen-de.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét các nội dung về mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do phường tổ chức; chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện, thi đấu.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo của UBND phường về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, phân bổ dự toán chi và điều chỉnh dự toán ngân sách đến ngày 25-10-2026; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường.

Trên cơ sở hồ sơ trình kỳ họp, kết quả thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND phường đã xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Phúc Ánh nhấn mạnh ý nghĩa của các nội dung được HĐND phường xem xét, quyết định tại kỳ họp đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường sớm triển khai các nghị quyết đã được thông qua; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trong đó, chú trọng phân bổ, giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, ngân sách; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phường Hội Phú thành lập 9 chi bộ trực thuộc

Phường Hội Phú thành lập 9 chi bộ trực thuộc

(GLO)- Chiều 3-11, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về kết thúc hoạt động của Đảng bộ UBND, chi bộ các cơ quan Đảng và thành lập các chi bộ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Có thể bạn quan tâm

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Trần Kim Kha phân tích các vấn đề còn bất cập, đồng thời đề xuất những điều chỉnh cụ thể nhằm nâng cao tính minh bạch, khả thi và bảo vệ quyền lợi các chủ thể tham gia thị trường.

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tổng kết chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, tại xã Ia O, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới; gặp mặt, biểu dương các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ thi công công trình.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, đổi mới công nghệ; đồng thời hoàn thiện cơ chế ươm tạo và nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả thực chất.

Công an xã Biển Hồ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội

Công an xã Biển Hồ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Trước thềm Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm ANTT, PCCC tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và khu vực tổ chức sự kiện, với quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Tin tức

(GLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá lợi ích công cộng của dự án, bảo đảm việc thu hồi đất bắt buộc có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Thời sự

(GLO)- Sáng 29-10, Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội - Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh Gia Lai.

Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời sự

(GLO)- Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 12-11-2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn với các nội dung hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi số quốc gia.

null