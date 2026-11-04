HĐND phường Hội Phú thông qua 7 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND phường về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét các nội dung về mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do phường tổ chức; chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện, thi đấu.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo của UBND phường về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, phân bổ dự toán chi và điều chỉnh dự toán ngân sách đến ngày 25-10-2026; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường.

Trên cơ sở hồ sơ trình kỳ họp, kết quả thẩm tra và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND phường đã xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Phúc Ánh nhấn mạnh ý nghĩa của các nội dung được HĐND phường xem xét, quyết định tại kỳ họp đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường sớm triển khai các nghị quyết đã được thông qua; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trong đó, chú trọng phân bổ, giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, ngân sách; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao.