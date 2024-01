Giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai sáng tạo thiết bị dạy nghề

Hiệu quả thiết thực

Một số mô hình đang được sử dụng hiệu quả trong công tác dạy nghề của trường tiêu biểu như: lò sấy thuốc lá, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, mạch điện đa năng, giám sát mực nước trong tưới tiết kiệm cho cây lúa, hệ thống lái trợ lực điện ô tô…

Mỗi mô hình là một công trình tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong quá trình giảng dạy nhằm khắc phục nhược điểm của các thiết bị đào tạo trước đó.

Năm 2022, nhóm tác giả Võ Thanh San, Phạm Tiến Huyện, Ngô Nam Thắng, Nguyễn Thanh Minh, Ngô Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã xây dựng, thiết kế mô hình mạch điện đa năng dựa trên các mô đun/môn học; các sơ đồ đấu nối thực tế, những bảng vẽ, mạch điện thực tế ở các ngôi nhà cao tầng, các nhà vườn có khuôn viên rộng lớn, các thiết bị được lắp theo kiểu âm tường và điều khiển thông minh.

Đây được xem là một trong những mô hình thành công, giải quyết được bài toán thiếu chi phí đầu tư mua sắm trang-thiết bị thực hành của nhà trường. Mô hình này vừa đạt giải nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn tỉnh năm 2023.

Thầy Võ Thanh San-Phó Trưởng khoa Điện-Điện tử tin học-chia sẻ: “Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy mô hình như một phương tiện, thiết bị đào tạo hỗ trợ việc dạy và học ở nhiều môn học/mô đun trong chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp điện dân dụng, đào tạo nghề thường xuyên.

Vì thế, chúng tôi bắt tay thiết kế mô hình mới. Để đầu tư mua sắm mô hình tương tự sẽ mất một khoản kinh phí lớn, trong khi đó chúng tôi tự làm thì chi phí không đáng kể”.

Mô hình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trương Thị Hằng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy An cũng đạt giải nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn tỉnh năm 2023.

Thầy Nguyễn Viết Xuân-Giảng viên chuyên ngành Hội họa-cho hay: Trong đào tạo nghề quản trị khách sạn, việc xây dựng mô hình khách sạn là cần thiết. Đây là công cụ học tập trực quan giúp người học hình dung tổng thể về vị trí, kiến trúc, trang-thiết bị, tiện nghi phục vụ, các dịch vụ, an ninh, an toàn và môi trường cảnh quan của một khách sạn; giúp sinh viên nhận diện, so sánh và thấy được những điểm khác biệt giữa loại hình lưu trú này với các loại hình lưu trú khác.

Vì vậy, nhóm chúng tôi đã sáng tạo mô hình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao được xây dựng theo bộ tiêu chuẩn quốc gia về khách sạn-xếp hạng TCVN 4391:2015 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Chúng tôi lựa chọn xây dựng mô hình khách sạn 3 sao vì đây là một trong những hạng khách sạn đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến ở khu vực Tây Nguyên-nơi mà phần đông học sinh, sinh viên của nhà trường đang sinh sống và dự định làm việc trong tương lai.

Thương mại hóa sản phẩm

Thầy Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai-cho rằng: Thiết bị dạy nghề tự làm là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Từ điều kiện thực hành thực tế, giáo viên đã thiết kế, chế tạo nhiều thiết bị nhằm khắc phục những hạn chế gặp phải, đặc biệt là giảm một phần chi phí đầu tư trang-thiết bị dạy học.

Còn thầy Trần Văn Hải-Phó Trưởng khoa Động lực máy nông nghiệp thì nhìn nhận: Khi các thầy-cô giáo tự làm thiết bị đào tạo nghề không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn là cơ hội để người học cùng tham gia thực hành thiết kế và sáng tạo.

Trong quá trình tham gia sáng tạo các mô hình thiết bị đào tạo, học sinh sẽ được bổ sung nhiều kiến thức chuyên môn, áp dụng hiệu quả lý thuyết đã học; qua đó, khuyến khích, hun đúc tinh thần sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm, thiết bị hữu dụng cho xã hội.

Trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-khẳng định: “Những năm gần đây, nhiều thiết bị đào tạo tự làm của giáo viên trường nghề tập trung vào các nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngành nghề trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: điện-điện tử, công nghệ ô tô, cơ khí và tự động hóa.

Các mô hình của Trường Cao đẳng Gia Lai đã lan tỏa đến các trường nghề trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các mô hình thiết bị tự làm của giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai có thể nhân rộng phục vụ đào tạo theo hướng thương mại hóa sản phẩm”.