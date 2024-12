Giải “Búa liềm vàng” trong Công an nhân dân: Công an Gia Lai đạt giải A

(GLO)- Ngày 25-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải Búa liềm vàng ) trong Công an nhân dân (CAND) và Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND năm 2024.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao giải A Giải Búa Liềm Vàng và giải A Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND năm 2024 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: T.T

Giải Búa liềm vàng lần thứ XI do Ban Tổ chức Trung ương phát động và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Đảng ủy Công an Trung ương đã có kế hoạch triển khai trong lực lượng CAND.

Về Giải “Búa liềm vàng”, Ban tổ chức đã nhận được 800 tác phẩm dự thi của 68 Công an đơn vị, địa phương. Kết quả, Bộ Công an trao 9 giải A, 10 giải B, 13 giải C cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, tác phẩm truyền hình “Người cán bộ Công an giàu lòng nhân ái” do Đội tuyên truyền, giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh) đạt giải A.

Về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương trao 17 giải cho các tác giả, nhóm tác giả gồm: 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C, 9 giải khuyến khích và 2 giải triển vọng. Ban giám khảo cuộc thi của Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã lựa chọn, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trao 16 giải, gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 4 giải B, 8 giải C cho các tác phẩm xuất sắc. Đối với cuộc thi này, Công an tỉnh đạt 1 giải khuyến khích cấp Trung ương với tác phẩm “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”.