Giá trị gia đình trong dòng chảy cuộc sống mới

“Thoải mái như ở nhà – Comfort as home” - slogan gắn quanh biểu tượng mặt cười - là logo, chỉ dấu của toilet miễn phí, phục vụ công cộng tại các hàng quán, khách sạn, nhà dân... ở Đà Nẵng. Người dân thành phố này đã cùng nhau mở cửa toilet nhà mình phục vụ miễn phí cho du khách trong cao điểm du lịch hè 2023 và dịp lễ hội pháo hoa quốc tế bằng cách dán logo đó ngay mặt tiền nhà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.