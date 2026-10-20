Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 thiết thực, tiết kiệm

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU về thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa của từng sự kiện. Ảnh: Nguyễn Dũng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục lịch sử, truyền thống.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa của từng sự kiện; truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; những thành tựu phát triển, tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của Gia Lai.

Tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông qua báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, sinh hoạt chính trị và các nền tảng số; kết hợp giáo dục lịch sử trong nhà trường với hoạt động tại bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức phù hợp với tính chất, ý nghĩa và quy mô của từng sự kiện, hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia.

Hình thức tổ chức đa dạng như: sinh hoạt chính trị, dâng hương, dâng hoa, tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt nhân chứng lịch sử, triển lãm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, về nguồn và tri ân người có công với cách mạng.

Kế hoạch yêu cầu gắn các hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Hình thức tổ chức đa dạng như sinh hoạt chính trị, dâng hương, dâng hoa, tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt nhân chứng lịch sử. Ảnh: Quang Tấn

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn công trình, phần việc chào mừng phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực; ưu tiên công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tri ân người có công, gia đình chính sách, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua rà soát, sưu tầm, bổ sung, số hóa và lưu trữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật, hồi ký, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật liên quan đến lịch sử đất nước và địa phương.

Tỉnh chú trọng tư liệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh, các địa phương, truyền thống cách mạng, văn hóa và con người Gia Lai; đồng thời phát huy giá trị bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa và các địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống, gắn với hoạt động giáo dục và phát triển du lịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tránh dàn trải, phô trương, hình thức, lãng phí hoặc trùng lặp.

Các cơ quan chủ trì phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm, trách nhiệm thực hiện và nguồn kinh phí; những sự kiện tổ chức ở quy mô cấp tỉnh phải được xem xét, cho chủ trương và phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ kế hoạch cùng danh mục các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026-2030 để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, bồi đắp niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.