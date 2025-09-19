Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối cho doanh nghiệp

AN NHIÊN
(GLO)- Ngày 19 và 20-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức tập huấn về kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối.

Đây là lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình kết nối đầu tư nâng tầm doanh nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức, thu hút đông đảo doanh nhân, chủ dự án khởi nghiệp, giảng viên và chuyên gia đào tạo DN trên địa bàn tham gia.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho DN kiến thức và kỹ năng bán hàng hiện đại, phương pháp xây dựng và quản trị hệ thống phân phối hiệu quả, từ đó mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

fd6658432620ac7ef531.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối. Ảnh: A.N

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Trần Quang Sơn-Phó Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai), nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối bài bản là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là chìa khóa để nâng tầm thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm của tỉnh Gia Lai trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu”.

Sau lớp tập huấn này, Sở KH&CN sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu với các chủ đề: hiệu quả kinh doanh và định giá doanh nghiệp để gọi vốn; tư duy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ năng thúc đẩy thương mại điện tử trong phát triển doanh nghiệp. Sau đào tạo, các dự án, DN khởi nghiệp sẽ được xét chọn tham gia Ngày hội kết nối đầu tư (Demo Day) để giới thiệu sản phẩm và kêu gọi đầu tư.

