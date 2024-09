(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa ban hành công văn số 1743/STTTT-BCVT về việc phối hợp tuyên truyền việc thay đổi thời điểm ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị Báo Gia Lai, Đài phát thanh-Truyền hình Gia Lai tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc lùi thời điểm bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only sang ngày 16-10-2024 và các thông tin liên quan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý về việc lùi thời điểm bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only; truyền thông đến người dân đang sử dụng máy điện thoại 2G Only chuyển đổi lên máy điện thoại công nghệ cao hơn 4G/5G thông qua hệ thống thông tin cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố và các trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội Facebook, Zalo... của địa phương.

Các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị chức năng, chi nhánh trực thuộc tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho nhân viên, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp về việc lùi thời điểm bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only đến khách hàng qua các hình thức phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách bán hàng nhằm hỗ trợ người sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp chuyển đổi máy điện thoại 2G Only lên máy điện thoại công nghệ cao hơn theo quy định. Đặc biệt, chú trọng đến người sử dụng dịch vụ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các thuê bao 2G only này.