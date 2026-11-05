Gia Lai tăng cường phát huy vai trò các hội quần chúng trong giai đoạn mới

(GLO)- Ngày 2-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của các hội quần chúng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh (chiều 16-4-2026). Ảnh: Hoàng Vũ

Đồng thời, khơi dậy, phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín xã hội của các tổ chức hội và hội viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, gần hội viên và nhân dân; lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và sự hài lòng của hội viên, nhân dân làm căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động. Đồng thời, tập trung khắc phục tình trạng hành chính hóa, hoạt động hình thức, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Theo đó, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội quần chúng; tạo điều kiện để các hội tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hội cũng được khuyến khích phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình hiệu quả tại cơ sở.

Tỉnh cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan; đổi mới phương thức bảo đảm tài chính theo hướng căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm đầu ra và hiệu quả đóng góp thực tế cho xã hội.

Các hội hoạt động không hiệu quả, sai tôn chỉ, mục đích hoặc không còn phù hợp với thực tiễn sẽ được xem xét chấn chỉnh, đình chỉ hoặc giải thể theo quy định.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương tham mưu Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong năm 2026.