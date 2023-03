Gia Lai bãi bỏ quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư ban hành năm 2016

(GLO)- Hơn 4.000 vị trí việc làm sẽ được giới thiệu tại Hội chợ việc làm toàn tỉnh năm 2023, trong đó có 34 gian hàng của 33 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 30 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu. Hội chợ do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào ngày mai (4-3).

(GLO)- “Thủ phủ” khoai lang Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) chính thức bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù giá khoai lang tăng cao hơn so với vụ trước song năng suất lại giảm sâu khiến lợi nhuận của nông dân giảm đáng kể.

(GLO)- Theo Tổng cục Thống kê, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 51,4 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

(GLO) - Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,45% so với tháng 1 và tăng so 0,97% tháng 12-2022. Bên cạnh đó, CPI trong tháng đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.