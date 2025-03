Gia Lai: 58 địa phương cấp xã chưa phát sinh số liệu khởi tạo chữ ký số

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả triển khai cao điểm cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 58 địa phương cấp xã chưa phát sinh số liệu khởi tạo chữ ký số.

Cụ thể: tính đến ngày 22-3, toàn tỉnh kích hoạt 704.828 tài khoản VNeID mức 2, đạt tỷ lệ 40,8% so với tổng số công dân thường trú, đạt 73,3% so với chỉ tiêu đề ra, so với trước cao điểm tăng 8.221 tài khoản. Có 19/218 địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao; 199 địa phương còn lại chưa hoàn thành, trong đó thấp nhất là xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) với tỷ lệ 5,3% (toàn xã mới kích hoạt 109 tài khoản/2.068 chỉ tiêu giao/5.908 công dân thường trú).

Chữ ký số cá nhân có vai trò quan trọng trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Phương Vi

Các địa phương cấp huyện có nhiều cấp xã có tỷ lệ kích hoạch tài khoản VNeID mức 2 thấp (dưới 50% chỉ tiêu) gồm: Kông Chro (5/14 xã), Chư Păh (5/14 xã), Đak Đoa (5/17 xã),....

Toàn tỉnh tích hợp 192.763 thẻ Bảo hiểm y tế, 131.398 Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 11,17% trên tổng số công dân thường trú, đạt 25,07% so với chỉ tiêu đề ra, so với tuần trước cao điểm tăng 7.096 trường hợp.

Có 8/218 địa phương có tỷ lệ tích hợp đạt trên 50% so với chỉ tiêu giao; 210 địa phương còn lại dưới 50%. Trong đó, có 22 địa phương cấp xã có tỷ lệ thực hiện dưới 10%, thấp nhất là xã Hà Đông mới đạt 1,27% (21 công dân tích hợp).

Các cơ quan, đơn vị chức năng đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân khởi tạo 5.767 chữ ký số VNPT-SmartCA trên ứng dụng VNeID, trong đó, đã hoàn thành 1.408 chữ ký số, hiện còn 4.359 chữ ký số đang trong trạng thái mới tiếp nhận, đối soát hồ sơ.

Có 160/218 địa phương đã phát sinh số liệu khởi tạo chữ ký số (trạng thái hoàn thành), 58 địa phương còn lại chưa có số liệu phát sinh.

Các địa phương cấp huyện có nhiều cấp xã chưa có phát sinh số liệu gồm: Kông Chro (11/14 xã), Chư Păh (5/14 xã), Chư Prông (8/20 xã), Đak Đoa (5/17 xã), Kbang (9/13 xã), Ayun Pa (3/8 xã)...

Xem Phụ lục 3: Kết quả khởi tạo chữ ký số-Tuần 1 (từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 22/3/2025) tại đây.