Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gạo Ông Cua đoạt giải nhì "Gạo ngon nhất thế giới 2026" tại Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo tuoitre, vtcnews)

(GLO)- Ngày 9-10, tại hội nghị Lúa gạo thế giới 2026 (World Rice Conference) do The Rice Trader (Hoa Kỳ) tổ chức tại Manila (Philippines), gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026”.

Sau 3 lần đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2019, 2023 và 2025, năm nay gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua đoạt giải nhì. Giải nhất năm nay thuộc về Myanmar; giải ba thuộc về Philippines, còn Ấn Độ và Thái Lan cùng xếp thứ tư.

gao-ong-cua-doat-giai-nhi-gao-ngon-nhat-the-gioi-2026.jpg
Ông Hồ Quang Cua (thứ ba từ trái sang) và các thành viên tham dự cuộc thi tại Manila sáng 9-10. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTO

Hội đồng giám khảo cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” là các đầu bếp, chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước. Mỗi mẫu được đánh giá cả khi còn là gạo sống và khi đã nấu thành cơm, theo các tiêu chí: sự đồng đều, độ dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và vị. Mẫu dự thi mỗi năm là gạo của vụ mùa năm đó.

Đến nay gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua đã đoạt giải nhất vào các năm 2019 (lần đầu tiên), năm 2023 và 2025 (đồng giải nhất với Campuchia).

Năm 2017 gạo ST25 đoạt giải ba và năm nay (2026) đoạt giải nhì. Trong 5 lần tổ chức nêu trên đều diễn ra tại các quốc gia khác nhau như Trung Quốc (năm 2017), Philippines (năm 2019, 2023 và 2026), Campuchia (2025).

Hiện, Gạo Ông Cua ST25 đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Trung Quốc…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Nông nghiệp

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Nông nghiệp

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Nông nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Nông nghiệp

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Nông nghiệp

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Nông nghiệp

(GLO)- Sau những đợt mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị bệnh, cây chết hàng loạt. Không ít hộ dân buộc phải chặt bỏ cả vườn sau nhiều năm đầu tư, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

Nông nghiệp

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nông nghiệp

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Từ giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học đến tăng sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, nhiều nông hộ ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) chuyển sang canh tác cà phê xanh. Cách làm này góp phần bảo vệ đất, sức khỏe, môi trường, nâng chất lượng, giá trị cà phê và đáp ứng yêu cầu thị trường.

null