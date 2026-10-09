Gạo Ông Cua đoạt giải nhì "Gạo ngon nhất thế giới 2026" tại Philippines

(GLO)- Ngày 9-10, tại hội nghị Lúa gạo thế giới 2026 (World Rice Conference) do The Rice Trader (Hoa Kỳ) tổ chức tại Manila (Philippines), gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2026”.

Sau 3 lần đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2019, 2023 và 2025, năm nay gạo ST25 nhãn hiệu Gạo Ông Cua đoạt giải nhì. Giải nhất năm nay thuộc về Myanmar; giải ba thuộc về Philippines, còn Ấn Độ và Thái Lan cùng xếp thứ tư.

Ông Hồ Quang Cua (thứ ba từ trái sang) và các thành viên tham dự cuộc thi tại Manila sáng 9-10. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTO

Hội đồng giám khảo cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” là các đầu bếp, chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước. Mỗi mẫu được đánh giá cả khi còn là gạo sống và khi đã nấu thành cơm, theo các tiêu chí: sự đồng đều, độ dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và vị. Mẫu dự thi mỗi năm là gạo của vụ mùa năm đó.

Đến nay gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua đã đoạt giải nhất vào các năm 2019 (lần đầu tiên), năm 2023 và 2025 (đồng giải nhất với Campuchia).

Năm 2017 gạo ST25 đoạt giải ba và năm nay (2026) đoạt giải nhì. Trong 5 lần tổ chức nêu trên đều diễn ra tại các quốc gia khác nhau như Trung Quốc (năm 2017), Philippines (năm 2019, 2023 và 2026), Campuchia (2025).

Hiện, Gạo Ông Cua ST25 đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Trung Quốc…