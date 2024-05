G7 lần đầu ấn định thời gian đóng cửa các nhà máy điện than chậm nhất vào năm 2035

về chính sách khí hậu-lần đầu ấn định thời gian đóng cửa các nhà máy điện than chậm nhất vào năm 2035, theo nguồn tin từ TNO và TTXVN.

Bộ trưởng An ninh năng lượng và Môi trường Ý Gilberto Pichetto cho biết: “Đó là một tín hiệu rất mạnh mẽ từ nhóm các nước công nghiệp phát triển và là thông điệp lớn cho thế giới về việc giảm sử dụng than”. Theo đó, đây là động thái làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự, cũng như hiện thực hóa mục tiêu được đề ra tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) vào năm 2023.

Ngoài ra, trong thông cáo chung được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng và môi trường G7 ở Turin (Ý) cũng nới lỏng quy định với nhiều quốc gia thành viên. Cụ thể, nêu rõ tất cả các nhà máy than phải đóng cửa vào năm 2040, trừ khi chúng được trang bị công nghệ loại bỏ CO2 hiệu quả, hoặc chính phủ các nước phải đảm bảo mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Bên cạnh vấn đề về than thì năng lượng hạt nhân và nhiên liệu sinh học cũng là 2 vấn đề khác được ưu tiên hàng đầu.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong cuộc họp tại Turin, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Christophe Bechu cho biết, các nước nhóm G7 đã xúc tiến thành lập liên minh nước nhằm giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu đang ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu. Đây cũng là lần đầu tiên có một liên minh chuyên trách về nước trong khuôn khổ G7.

Theo các nhà môi trường, việc thay đổi cách quản lý tài nguyên nước của hành tinh là một phần quan trọng trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu.