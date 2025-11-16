Ford Ranger có thêm bản thể thao giá khoảng 1,75 tỷ đồng

(GLO)- Ford Ranger Raptor tại Malaysia vừa được bổ sung phiên bản Sport với loạt nâng cấp đáng chú ý với ngoại hình đậm chất thể thao, mâm off-road chuyên dụng.

Ngay khi ra mắt, Ranger Raptor Sport đã nhanh chóng thu hút giới yêu xe nhờ phong cách đậm chất thể thao và những tinh chỉnh khác biệt so với bản Raptor tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của biến thể mới này cũng đánh dấu 3 năm dòng Raptor hiện diện tại Malaysia, đồng thời thể hiện tham vọng của Ford trong việc mở rộng dải sản phẩm bán tải hiệu năng cao tại Đông Nam Á.

Tâm điểm của Ranger Raptor Sport vẫn là khối động cơ 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost mạnh mẽ, cho công suất tối đa 391 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đi kèm hộp số phụ hai cấp và khóa vi sai cho cả trục trước lẫn sau, giúp mẫu bán tải này dễ dàng vượt qua nhiều dạng địa hình phức tạp.

Không chỉ mạnh mẽ, Ranger Raptor Sport còn được trang bị nhiều chi tiết chuyên biệt phục vụ off-road. Bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu beadlock với các lỗ ren cho phép lắp thêm vòng beadlock chuyên dụng (mua riêng), giúp người lái có thể giảm áp suất lốp để tăng độ bám trên các bề mặt khó. Đây vốn là tính năng xuất hiện trên những dòng xe off-road chuyên nghiệp, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Ford vào trải nghiệm thực địa.

Ngoại thất xe càng nổi bật với bộ decal Raptor thiết kế riêng và thanh thể thao “sport hoop” phía sau, lấy cảm hứng từ Ranger Wildtrak thế hệ mới. Những chi tiết này không chỉ tăng tính nhận diện mà còn mang lại chất cá nhân hóa mạnh mẽ.

Về kết cấu, Ranger Raptor Sport sử dụng hệ thống treo tương tự bản Raptor tiêu chuẩn: giảm xóc Fox 2.5 inch Live Valve với công nghệ bypass và chức năng kiểm soát chống dồn hành trình (Bottom-out Control). Treo trước dạng tay đòn kép, treo sau liên kết Watt’s linkage mang đến độ ổn định cao và khả năng kiểm soát tốt cả ở tốc độ lớn lẫn khi off-road.

Bên trong khoang lái, phong cách thể thao tiếp tục được duy trì với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, vô-lăng bọc da có điểm đánh dấu vị trí 12 giờ và logo Raptor nổi bật. Xe trang bị lẫy chuyển số hợp kim magie, cần số điện tử, cùng màn hình giải trí dọc 12 inch dùng hệ điều hành SYNC 4A hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Âm thanh được đảm nhiệm bởi dàn loa Bang & Olufsen 8 loa; ngoài ra, xe còn có sạc không dây Qi và 4 cổng USB.

Tại bán đảo Malaysia, Ford Ranger Raptor Sport được niêm yết giá 273.888 RM (khoảng 1,75 tỷ đồng). So với Ranger Raptor tiêu chuẩn giá 263.888 RM (tương đương 1,68 tỷ đồng), bản Sport không chỉ được bổ sung nhiều trang bị mà còn tạo nên giá trị riêng trong phân khúc bán tải hiệu năng cao.