Đường liên xã Ia Tiêm-Bờ Ngoong xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông

(GLO)- Nhiều năm qua, tuyến đường nối xã Ia Tiêm và xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi với kích thước lớn. Thêm vào đó, tình trạng sụt lún, nứt gãy, tạo thành khe hở sâu, lồi lõm trên mặt đường khiến việc lưu thông khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đoạn đường này từ lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi với độ sâu từ 20-30 cm. Vào mùa khô, bụi đường mù mịt; còn mỗi khi mưa đến, nước đọng ổ gà thành nhiều vũng, mặt đường trở nên lầy lội, tạo thành "cái bẫy" rình rập người đi đường.

Đoạn đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi với kích thước lớn, gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua đây. Ảnh: Lạc Hà

Anh Kpă Long (làng Khối Zét, xã Ia Tiêm) than thở: “Tôi sống ngay đoạn đường này. Ngày nắng, khói bụi mù mịt do xe tải qua lại rất nhiều, chẳng nhà ai dám mở cửa hóng mát hay nói chuyện với nhau. Mùa mưa thì di chuyển rất khó khăn do đường lầy lội”.

Cận cảnh đoạn đường nhiều ổ gà, ổ voi. Clip: Lạc Hà-Đồng Lai

Chỉ vào vũng nước lớn trước nhà, chị Hà Thị Huế (làng Lê Anh, xã Ia Tiêm) kể: “Nhà tôi ngay mặt đường liên xã nên chứng kiến khá nhiều trường hợp người dân ngã xe do tránh ổ gà. Nhẹ thì bị trầy xước, nặng thì hư hỏng cả xe. Hơn 2 tháng qua, mưa nhiều nên đường xấu hơn, người dân phải luồn lách để tránh các hố nước sâu. Tôi và các hộ dân xung quanh đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng đến nay đường vẫn chưa được sửa chữa triệt để".

Một vũng nước rộng khoảng 1 m trước nhà người dân. Ảnh: Lạc Hà

Hàng ngày, trên đoạn đường này có hơn chục học sinh từ làng Hlú di chuyển đến trường học. “Suốt 2 tháng qua, trời mưa khiến đường sình lầy. Mỗi lần đến trường, em phải đi thật chậm vì sợ trơn trượt. Chưa kể, nước bẩn từ mặt đường ngập nước còn vấy bẩn lên quần áo và xe. Em phải thường xuyên rửa xe để tránh bị hư hỏng"-em Rơ Mah H’Trang (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Duẩn) chia sẻ.

Vào mùa mưa, mặt đường trở nên trơn trượt và sình lầy. Ảnh: Đồng Lai

Thường xuyên di chuyển trên tuyến đường hư hỏng này cũng là nỗi ám ảnh của các bác tài. Ông Lê Văn Thắng (làng Hlú, xã Ia Tiêm) cho hay: "Mặt đường vương vãi đá dăm nên tôi phải giảm tốc độ và quan sát thật kỹ khi đi qua. Ngoài ra, hai mép đường cũng bị bong tróc lớp nhựa và lộ ra những tảng đá nhọn hoắt nên xe của tôi không ít lần bị thủng lốp. Thậm chí có hôm phải gọi cứu hộ xe trong đêm để kéo xe về nhà".

Theo người dân sinh sống hai bên đường, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do lưu lượng xe tải, xe ben lưu thông liên tục ngày đêm, khiến nhiều đoạn đường, lớp trải nhựa phía trên bị bong tróc toàn bộ, tạo thành hầm, hố trên mặt đường. Ban đêm, khu vực này đèn đường không đủ sáng, người điều khiển xe máy lưu thông rất dễ bị trượt ngã.

Chị Siu H’Bluk (thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong) cho hay: Để các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn, người dân và thanh niên ở các làng đã nhiều lần bỏ công đổ đất cấp phối để lấp, vá tạm các ổ gà, ổ voi. Tuy nhiên, mặt đường chỉ đẹp một thời gian rồi chẳng mấy chốc trở về hiện trạng hư hỏng do các xe có tải trọng lớn thường xuyên qua lại.

Mép đường lởm chởm những tảng đá to. Ảnh: Đồng Lai

Trao đổi với P.V, ông Phạm Xuân Vịnh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm-cho biết: Đây là con đường huyết mạch nối giữa xã Ia Tiêm và xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) dài khoảng 8 km, mặt đường rộng 3,5 m. Thời gian gần đây, địa phương cũng nhận được phản ánh của người dân bày tỏ lo ngại về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của con đường này.

“Hiện đoạn đường này nằm trong dự án Đường liên xã huyện Chư Sê. Trước đó, lãnh đạo xã đã huy động người dân địa phương đổ đất để lấp tạm các ổ voi, ổ gà. Chúng tôi cũng hy vọng công trình sớm hoàn thành để bà con có lối đi an toàn”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm thông tin thêm.

Theo ông Nguyễn Phú Cường-Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, dự án Đường liên xã huyện Chư Sê được chia thành 3 tuyến, trong đó, đoạn đường từ thị trấn Chư Sê đi qua các xã Chư Pơng, Ia Tiêm, Bờ Ngong và Bar Măih thuộc tuyến 1. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12-2023 và do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông cấp IV miền núi và dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2025.

“Do biện pháp thi công của nhà thầu là bắt đầu từ đầu tuyến (thị trấn Chư Sê) và cuối tuyến (xã Bar Măih) trước nên hiện nay chưa thi công tới đoạn từ ngã ba UBND xã Ia Tiêm về xã Bờ Ngoong. Nhà thầu cam kết sẽ triển khai thi công, hoàn thiện mặt đường đoạn này trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại”-ông Cường cho biết.