Dự báo tối 30-8, bão số 6 đi vào đất liền và suy yếu dần

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12-24 giờ tới, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, hồi 10 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh-Quảng Trị, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10-11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 11h00 ngày 30/8/2025

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;... Ở các tỉnh từ Nghệ An-TP. Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên 170 mm.

Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè. Đề nghị tuyệt đối không được chủ quan.

Dự báo, đến khoảng 22 giờ ngày 30-8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km/h, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8. Đến khoảng 10 giờ ngày 31-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, đi sâu vào đất liền trên khu vực Trung Lào và suy yếu thành vùng áp tháp.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Ảnh minh họa: P.V

Trên đất liền, từ trưa ngày 30-8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ trưa ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 250 mm.