Điều tra, xử lý đối tượng mang xăng đốt spa của người tình cũ vì ghen tuông

(GLO)- Ngày 19-9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý Đ.V.K. (SN 1979, trú tại phường Bình Định) - đối tượng có hành vi mang xăng đi đốt spa của người tình cũ vì ghen.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-9, chị T.T.N. (SN 1991, trú tại thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước) cùng con gái đang ở tiệm spa T.N. do chị thuê mặt bằng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) thì có người đàn ông leo tường vào bên trong, mang xăng vào phóng hỏa rồi bỏ đi.

Đối tượng Đ.V.K. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Phát hiện sự việc, con gái chị N. đã hô hoán người dân, hàng xóm đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên quá mạnh khiến nhiều vật dụng trong spa bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước vào cuộc điều tra, ngay sau đó đã xác định Đ.V.K. gây ra hành vi trên. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã phát hiện K. đang ăn uống trên địa bàn phường Bình Định nên mời về trụ sở làm việc.

Nhiều vật dụng, tài sản bên trong spa của chị N. bị thiêu rụi. Ảnh: ĐVCC﻿



Bước đầu, K. khai nhận từng có quan hệ tình cảm với chị N. trong nhiều năm nhưng đã chấm dứt. Thời gian gần đây, K. biết người tình cũ đang tìm hiểu người khác nên ghen tuông, dẫn tới hành vi trên.

“Công an xã đang điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện có dấu hiệu về các hành vi khác thì sẽ làm rõ, xử lý theo quy định”, đại diện Công an xã Tuy Phước thông tin.