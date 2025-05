Đề xuất người nghiên cứu khoa học không phải bồi thường khi dự án không thành công

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin mạng cho Công an tỉnh quản lý.