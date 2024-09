Dân cần gì sau bão lũ?

Đọc kỹ báo cáo cho thấy, đó chỉ mới là thiệt hại về tài sản. Đồng bào ta còn bị chết, mất tích hơn 350 người và khoảng 1.900 người bị thương. Kéo theo đó là cảnh bố mẹ mất con, vợ chồng chia cách, trẻ thơ ly tán; nguồn lực lao động mất đi, đứt gãy, hao mòn. Vì thế, hệ lụy của bão Yagi và hoàn lưu của nó còn lớn hơn nhiều. Câu hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang cần gì mà đông đảo bạn đọc, cộng đồng mạng đề cập những ngày qua thực sự quá khó trả lời.

Nhiều ngày qua, chúng tôi thay mặt các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhà hảo tâm tặng hàng hóa và tiền để báo Tiền Phong đi trao đến bà con vùng bị bão, lụt, lũ quét nên ngõ hầu có thể góp nhặt được những phương án trả lời cho câu hỏi đó.

Về lương thực, thực phẩm, bà con ở vùng cô lập vì lũ hay sạt lở hoặc đã thoát được ra ngoài vẫn rất cần. Tuy nhiên, những loại thực phẩm nên là sản phẩm được đóng gói, không ngấm nước và có hạn sử dụng càng dài càng tốt (hạn chế sản phẩm phải dùng ngay như bánh chưng, bánh mỳ kẹp giò chả…). Khi cùng đoàn viên thanh niên phát lương thực, thực phẩm đến tay bà con, chúng tôi thấy họ đều rất vui mừng. Chúng tôi cũng đau lòng khi một trong số ít trường hợp bà con chê trách chúng tôi phát không đều. Hỏi ra, bà con nói, nước, lương khô, bột ngũ cốc, gạo, hay mì tôm, nước mắm, mì chính…., bà con muốn lấy về tích trữ dùng dần. Còn tiền họ còn phải dùng để sửa chữa nhà cửa. Ngoài ra, bà con cũng cần các vật dụng khác như đèn pin, dép nhựa, dầu gió, thuốc nhỏ mắt, dầu gội đầu, xà phòng, thậm chí cần cả những sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ nếu được tặng và giúp họ tiết kiệm được tiền.

Ngoài những thứ cần cho sinh hoạt hằng ngày, bà con vùng bão lũ, sạt lở sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì có thể giúp họ khôi phục cuộc sống lâu dài. Qua trao đổi với nhiều gia đình bị thiệt hại, cán bộ chính quyền cơ sở, cán bộ Đoàn, Mặt trận Tổ quốc, họ cho biết, bà con cần các thiết bị, vật dụng như: Nồi cơm điện, bếp gas, máy lọc nước, tivi, cây, con để khôi phục sản xuất... Nhà sập, nhà sạt cần xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng. Các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa, đường sá muốn làm cũng cần vật liệu, nguồn lực để tu sửa lại...

Tất nhiên, thứ mà dân mong có là tiền để có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích trên. Tiền cũng cần để trang trải cho con cái họ học hành, bố mẹ chữa bệnh khi đau ốm, nhất là những gia đình đã bị bão, lũ, sạt lở đất cướp đi người thân.

Cũng trong những ngày qua, nguồn lực của cả nước hướng về đồng bào bão lũ là rất lớn. Chúng tôi rưng rưng xúc động khi trên các cung đường dễ thấy hàng dãy dài xe cứu trợ đỏ quạch băng rôn từ mọi miền hướng về miền núi phía Bắc. Như vậy vẫn chưa thấm vào đâu so với tổn thất do cơn bão này gây ra. Theo công bố mới nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền cơ quan này nhận được qua các nguồn ủng hộ là hơn 1.200 tỷ đồng. Con số này còn rất nhỏ so với 40.000 tỷ đồng thiệt hại nêu trên. Vậy nên, người dân vùng lũ bão vẫn cần thêm rất nhiều những tấm lòng thơm thảo của đồng bào.

Theo Sĩ Lực (TPO)