Công an tỉnh Bình Định và Gia Lai họp bàn phương án sắp xếp tổ chức chuẩn bị cho sáp nhập tỉnh

(GLO)- Ngày 10-6, tại TP. Quy Nhơn, Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thống nhất việc sắp xếp, hợp nhất 2 đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai việc hợp nhất tổ chức bộ máy, đánh giá tình hình hoạt động của lực lượng Công an 2 tỉnh, từ đó thống nhất các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phục vụ công tác hợp nhất trong thời gian tới.

Các nội dung thảo luận đi sâu vào phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang-thiết bị, điều kiện phục vụ công tác sau sáp nhập. Hội nghị cũng nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để động viên, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: H.T

Lãnh đạo 2 đơn vị đã thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, thực trạng tổ chức, hoạt động, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Các bên đã thống nhất định hướng tổ chức lực lượng sau khi hợp nhất, phù hợp với đặc thù địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc sáp nhập Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Gia Lai là bước đi cụ thể nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và sức chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.