Chú trọng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(GLO)- Nhận thức vai trò công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã chú trọng cải thiện môi trường làm việc, thực hiện tốt công tác bảo hộ, góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ).

Nâng cao ý thức trách nhiệm

Những năm qua, Nhà máy Đường An Khê luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thường xuyên tuyên truyền các quy định về an toàn lao động; lồng ghép các kiến thức về an toàn lao động trong nội quy, quy chế của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành diễn tập an toàn lao động, phòng-chống cháy nổ, cấp cứu người bị nạn cho lực lượng tại chỗ.

Ông Nguyễn Đình Hà-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê-cho biết: Ngoài thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động, Nhà máy luôn coi trọng công tác ATVSLĐ. Nhà máy xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong cán bộ, tổ đội sản xuất, mỗi ca làm việc. Ngoài ra, cán bộ Công đoàn thể hiện được vai trò nòng cốt, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo ATVSLĐ tại mỗi vị trí việc làm. Bên cạnh đó, Nhà máy cũng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ hàng năm, cấp phát đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp cho NLĐ.

Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) hiện có hơn 1.300 cán bộ, công nhân, NLĐ. Hàng năm, đơn vị luôn đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ về công tác ATVSLĐ, phòng-chống cháy nổ. Ông Rơ Mah H'Yáo-công nhân Đội 1-chia sẻ: “Những năm qua, Công ty luôn chăm lo, bảo đảm đời sống cho NLĐ; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công nhân, NLĐ, cấp phát đầy đủ phương tiện bảo hộ như quần áo, giày, ủng, đèn pin... Vào vụ cạo mới, Công ty tổ chức huấn luyện cho công nhân về công tác an toàn lao động, kỹ năng xử lý những tình huống tai nạn có thể xảy ra trong khi làm việc”.

Còn ông Trịnh Đình Công-Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên 715 thì cho hay: “Mục tiêu của Công ty là xây dựng thành công văn hóa an toàn lao động trong đơn vị. Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho cán bộ, công nhân, NLĐ; xây dựng các phong trào đảm bảo an toàn lao động và tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên nghiêm túc, hiệu quả”.

“An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”

Toàn tỉnh hiện có trên 9.000 doanh nghiệp sử dụng hơn 100 ngàn lao động. Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn cho NLĐ thường xuyên được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và địa phương chú trọng.

Đức Cơ là huyện có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động. Đề cập đến vấn đề ATVSLĐ của doanh nghiệp trên địa bàn, ông Tăng Ngọc Trai-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-thông tin: “Hàng năm, chúng tôi tích cực phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ và giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc”.

Trao đổi với P.V, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh-cho biết: Ngày 6-1-2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trung bình hàng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng 5% số NLĐ được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động; trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện và trong các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

“Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về ATVSLĐ. Tăng cường thông tin tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng-chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”-bà Rcom Sa Duyên nhấn mạnh.