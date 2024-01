Chư Sê chỉnh trang đô thị đón Xuân Giáp Thìn

Thời điểm này, từng tốp công nhân thuộc Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê đang khẩn trương thực hiện các phần việc được giao. Người chăm chỉ cắt tỉa, làm cỏ, bón phân, tưới nước cho cây xanh trên các tuyến phố, công viên, hoa viên; người thì nhanh tay quét dọn đường phố hay kiểm tra, tu sửa, vệ sinh hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tất cả các tuyến phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết.

Anh Nguyễn Ngọc Hải-Đội trưởng Đội cây xanh (Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện) cho hay: “Đội có 27 người được chia thành các nhóm khác nhau để phụ trách từng công việc cụ thể như: cắt tỉa cây xanh, tưới nước, bón phân, chăm hoa ra đúng dịp Tết tại khuôn viên trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các công viên, hoa viên và trên các tuyến phố chính.

Đồng thời, Đội chuẩn bị các loại hoa như cẩm chướng, xác pháo, cúc, hải đường… để trang trí tại khu vực trung tâm hành chính huyện và các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn nhằm tạo không khí tươi mới.

Cùng với đó, Đội cũng chuẩn bị sẵn sàng tăng cường nhân lực hỗ trợ dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng những ngày cuối năm, nhất là từ đêm Giao thừa đến sáng sớm mùng 1 Tết, quyết tâm không để rác thải vương vãi trong ngày đầu năm mới, giúp người dân vui xuân, đón Tết”.

Theo ông Phạm Xuân Phòng-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện: Nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp để người dân vui đón Tết Nguyên đán 2024, huyện đã đầu tư gần 1 tỷ đồng sửa chữa cổng chào đầu đường Phan Đình Phùng, làm bảng điện tử trang trí trên tuyến quốc lộ 14 và 25.

Đồng thời, tiến hành vệ sinh, sơn các vạch kẻ đường, đảo giao thông; gỡ bỏ các biển quảng cáo, băng rôn bị hư hỏng, nội dung không còn phù hợp hoặc không đúng nơi quy định; cắt tỉa cây xanh, tưới nước, bố trí các chậu hoa tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Chư Sê, khu hành chính của huyện, Công viên Kpă Klơng, Công viên Phạm Văn Đồng.

Cùng với đó, đơn vị cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong dịp Tết.

Đặc biệt, Hội chợ hoa xuân năm nay được tổ chức tại Công viên Kpă Klơng từ ngày 31-1 đến 9-2 (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp). “Đến thời điểm này, Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện đã triển khai đấu giá, phân lô xong (quy mô 60 lô); đồng thời, tiến hành dọn vệ sinh để tiểu thương vào bày bán hoa Tết đúng kế hoạch.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ bố trí hệ thống đèn điện, nước tưới và các công trình vệ sinh công cộng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, mua bán tại chợ hoa. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn phân công lực lượng trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như tổ chức trông giữ phương tiện xe cộ đảm bảo an toàn, đúng quy định”-ông Phòng cho biết thêm.

Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện cũng đang khẩn trương làm pa nô, áp phích, cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền Tết Nguyên đán 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên các tuyến đường chính của huyện. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thao “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn” và đêm hội Giao thừa chào năm mới.

Bà Nguyễn Thị Quyên-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho hay: “Hiện công tác chuẩn bị cho hội thao đã hoàn thành. Hội thao sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-1) với 4 môn gồm: bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng và kéo co nam nữ.

Chương trình văn nghệ đêm hội Giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân Giáp Thìn” sẽ được tổ chức tại Công viên Kpă Klơng. Bên cạnh nghe phóng sự về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023 và những định hướng phát triển của địa phương trong năm 2024, người dân còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang âm hưởng mùa xuân như: Em đẹp như hoa pơ lang, Mùa xuân đầu tiên, Chuyện cũ bỏ qua, Rạng ngời mùa xuân trong em, Ngày Tết quê em...”.