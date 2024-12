Chư Prông quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông-cho biết: Cùng với chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả cao công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông (bìa trái) dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn 7 xã Thăng Hưng. Ảnh: T.N

Theo ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy: Định kỳ vào quý I hàng năm, các cấp ủy trực thuộc triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở theo thẩm quyền.

Chú trọng lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho cấp trên, gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, là cơ sở để đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông tin: Nhiệm kỳ 2025-2030 và 2021-2026, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 49, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 22,4%, người dân tộc thiểu số (DTTS) 14,28%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 37,9%. Số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 10, trong đó, tỷ lệ nữ là 40%, DTTS là 30%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 50%. Số lượng cán bộ được quy hoạch trưởng, phó cấp phòng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện là 166 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 40,36%, DTTS là 12%.

Ở các xã, thị trấn, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ là 354 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 39,54%, DTTS là 38%, số cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 80,2%. Số lượng cán bộ được quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy là 120 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 31,66%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 66,6%, DTTS là 37,5%.

Huyện đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hơn 70 cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử 243 trường hợp, chỉ định bổ sung cấp ủy cơ sở 75 trường hợp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển gần 30 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, gồm giữa các ngành, từ huyện về xã, từ xã về huyện và giữa các xã.

Liên quan đến công tác cán bộ, Trưởng phòng Nội vụ Triệu Ngọc Trường cho biết: “Khối chính quyền ở cấp huyện có gần 80 cán bộ, công chức, trong đó, tỷ lệ cán bộ DTTS chiếm 8,86%; có hơn 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý HĐND, UBND và cơ quan hành chính, trong đó, tỷ lệ cán bộ DTTS chiếm 9,67%; có hơn 1.470 viên chức của huyện, trong đó, tỷ lệ người DTTS chiếm 14,28%; có 137 cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, trong đó, tỷ lệ cán bộ DTTS chiếm 5,83%.

Ở cấp xã có hơn 400 cán bộ, công chức, trong đó, tỷ lệ cán bộ DTTS chiếm 24,51%. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là người DTTS nói riêng từng bước được nâng lên phù hợp với tỷ lệ người DTTS của huyện”.

Cán bộ xã Bàu Cạn trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Ảnh: T.N

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cán bộ, công chức cấp xã và huyện có 15 trường hợp tham gia học sau đại học và 23 trường hợp tham gia học đại học theo hình thức tự túc, một số trường hợp học sau đại học theo kế hoạch đào tạo của tỉnh.

Có hơn 400 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo về lý luận chính trị; hơn 100 cán bộ, công chức tham gia học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 4 cán bộ, công chức tham gia học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 3 cán bộ, công chức học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 190 cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức theo quy định; 3.072 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng quốc phòng-an ninh…

Tìm hiểu tại xã Ia Drang được biết, hiện nay, xã có 6/6 cán bộ chủ chốt đạt trình độ chuyên môn đại học. Có 5/5 cán bộ là trưởng Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tốt nghiệp THPT, đạt 100% so với nghị quyết và 4/5 đồng chí trưởng Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xã có trình độ đại học, đạt 114% so với nghị quyết...

Còn tại xã Bàu Cạn, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Văn Xuân thông tin: “Đảng ủy xã chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các giai đoạn, gắn với quy hoạch các chức vụ trong Đảng và chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Riêng cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn đại học đạt 100% so với nghị quyết. Hiện 5/5 cán bộ là trưởng Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xã có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT, đạt 100% so với nghị quyết và 4/5 cán bộ trưởng Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xã có trình độ chuyên môn đại học, đạt 100% so với nghị quyết; 5/5 cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung cấp và bồi dưỡng quản lý nhà nước cấp xã trở lên, đạt 100% so với nghị quyết và tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ”.

Trao đổi về định hướng công tác cán bộ thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng nhấn mạnh: “Huyện tiếp tục quan tâm tuyển chọn người có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào làm việc trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đồng thời ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là người DTTS.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và người đứng đầu, vai trò cấp ủy các cấp trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo sự chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.