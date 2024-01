Chợ Tết nhân ái mang yêu thương đến với người dân xã Ia Khươl

Chợ Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024 có 6 gian hàng 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an huyện, Nhóm Hoa Dã quỳ, Nhóm Cắt tóc An Toàn… thực hiện. Tại các gian hàng 0 đồng có gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo, sữa Nutifood, quần áo, giày dép…để bà con lựa chọn.

Đặc biệt, tại chợ Tết nhân ái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 300 suất quà cho người nghèo, mỗi suất quà 600 ngàn đồng gồm 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 gói bột ngọt, 1 gói bánh, 1 gói kẹo...Tổng trị giá của chương trình là hơn 250 triệu đồng.

Ngoài trao tặng các phần quà bằng hiện vật, Nhóm Cắt tóc An Toàn ở thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) còn cắt tóc miễn phí cho bà con.