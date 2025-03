Cảnh báo dịch bệnh bùng phát tại Myanmar sau động đất

(GLO)- Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-3, trận động đất ở Myanmar được đánh giá là “tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất”. WHO kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này trong 30 ngày tới.

Theo WHO, các điều kiện cơ bản ở Myanmar như thời tiết nắng nóng khoảng 37 độ C có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm như bệnh tả và sốt xuất huyết. WHO cho biết nguồn hỗ trợ đầu tiên gồm các bộ dụng cụ điều trị vết thương và gãy xương nghiêm trọng, cùng lều đa năng để tạo thêm không gian điều trị người bị thương đã được rút từ kho dự trữ khẩn cấp ở Yangon và chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw.

Đội cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong tòa chung cư Sky Villa Condominium tại thành phố Mandalay. Ảnh: AFP

WHO cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì các dịch vụ thiết yếu như tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em.

Bên cạnh đó, WHO cho biết số lượng lớn nạn nhân và thương tích do chấn thương có nguy cơ nhiễm trùng cao bởi năng lực phẫu thuật hạn chế tại Myanmar. "Nguồn cung cấp điện và nước vẫn bị gián đoạn, làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, tăng nguy cơ bùng phát bệnh lây truyền qua đường nước và thực phẩm"-WHO cảnh báo.

Các bệnh viện ở Myanmar đã quá tải, trong khi con số thương vong và thiệt hại của các cơ sở y tế chưa được thống kê đầy đủ.

Trận động đất đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và con số nạn nhân có thể còn tăng cao.