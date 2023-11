Các nước kỷ luật học sinh ra sao?

Trước khi được thôi việc 1 tháng, 4 trong số 5 giáo viên ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở các trường vì lý do sức khỏe.

(GLO)- Chiều 30-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức đánh giá kết quả Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” sau hơn 5 năm triển khai thực hiện. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND TP. Pleiku; Quỹ Botnar và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu.