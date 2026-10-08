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Bồi thường giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư chi tiền nhỏ giọt

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PHẠM TIẾN SỸ
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(GLO)- Dù ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cùng chính quyền các địa phương đã căng sức tháo gỡ vướng mắc để tạo mặt bằng sạch cho các dự án, nhưng không ít chủ đầu tư lại chi tiền tiền bồi thường theo kiểu… nhỏ giọt. 

Ðiều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án và uy tín của chính quyền các địa phương.

Giải phóng mặt bằng “đi trước mở đường”

Nhận thức rõ GPMB là “chìa khóa” then chốt quyết định tiến độ các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của từng dự án và chính sách bồi thường của tỉnh.

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Chưa nhận tiền bồi thường từ Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, nhiều hộ dân xã Cát Tiến vẫn chưa tháo dỡ công trình kiến trúc, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: T.S

Tại các khu vực quy hoạch, các đơn vị đã tổ chức họp dân, công khai thông tin quy hoạch KCN, các khu tái định cư và khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án.

Đồng thời, mời các hộ gia đình ra hiện trường phối hợp đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và vật kiến trúc. Cách làm công khai, minh bạch đó đã tạo được niềm tin và sự thống nhất cao trong nhân dân.

Vào cuộc với quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, UBND xã Phù Cát cùng BQL Khu kinh tế tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt 2 phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 2.183 ngôi mộ ở thôn An Đức nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cát Trinh, với tổng kinh phí 24,59 tỷ đồng.

UBND xã Phù Cát cũng hoàn tất việc xác nhận nguồn gốc đất đối với 106 hộ dân nằm trong diện tích 79 ha giai đoạn 1 của dự án và công khai phương án GPMB cho 57/106 hộ dân, diện tích 33,36 ha, với tổng số tiền 44,84 tỷ đồng, làm cơ sở pháp lý để DN giải ngân bồi thường.

Tương tự, xã Hòa Hội cũng đã hoàn thành các thủ tục lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 17 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giai đoạn 2 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Hội, diện tích 12,8 ha, với khoảng 35 tỷ đồng.

Còn tại xã Cát Tiến, chính quyền nỗ lực hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường hàng trăm tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay và Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ trung tâm Cát Tiến.

Rõ ràng, từ khâu quy hoạch, vận động đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực, nhằm sẵn sàng mọi điều kiện để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư đẩy chính quyền vào thế khó

Trái ngược với sự gấp rút, chủ động của các cơ quan nhà nước, nhiều nhà đầu tư chưa làm tốt trách nhiệm của mình trong việc bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Ông Trần Xuân Vương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hòa Hội - cho hay: Năm 2025, chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Hội cam kết chi 5 tỷ đồng để bồi thường dứt điểm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng tuyến kênh thoát nước từ KCN đến cầu Bến Lội, nhưng đến nay doanh nghiệp mới giải ngân được hơn 2 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã lập dự thảo phương án bồi thường 35 tỷ đồng cho 17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và đề nghị chủ đầu tư tạm ứng kinh phí GPMB, nhưng vẫn chưa thấy doanh ngh phản hồi.

Tại xã Cát Tiến, tình trạng thiếu kinh phí chi trả tiền bồi thường diễn ra ở nhiều dự án. Đáng chú ý là Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, hiện có 85 trường hợp đã được địa phương phê duyệt phương án bồi thường với giá trị 212,8 tỷ đồng nhưng không có kinh phí để tổ chức chi trả.

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ trung tâm Cát Tiến, có 168 hộ dân bị ảnh hưởng đã được địa phương duyệt phương án bồi thường với giá trị 118,34 tỷ đồng, nhưng mới có 99 hộ nhận được 67,3 tỷ đồng tiền bồi thường.

Trực tiếp thực hiện công tác bồi thường GPMB, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - chia sẻ: Chúng tôi tích cực thuyết phục người dân thống nhất chủ trương và chính sách bồi thường, nhưng khi bà con đồng thuận nhận tiền để bàn giao mặt bằng thì lại không có tiền chi trả. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ GPMB dự án, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.

Đề cập đến thực trạng này, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh - khẳng định: BQL đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nỗ lực GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng chi tiền bồi thường cho người dân. Đối với chủ đầu tư tiếp tục dây dưa, chây ỳ, BQL sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo biện pháp xử lý.

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