Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên ngành giáo dục Yên Bái sau ảnh hưởng của bão số 3.

Đến ngày 13-9, toàn tỉnh Yên Bái có 152 cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học sinh trở lại trường; riêng thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên và Trấn Yên chưa cho học sinh quay lại. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo thành phố tập trung lực lượng giúp các trường khắc phục hậu quả bão lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường; chậm nhất đến 18-9 các cơ sở giáo dục sẽ đưa học sinh trở lại trường.

Ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái ước tính thiệt hại khoảng 56,5 tỷ đồng; 2 giáo viên thuộc thành phố Yên Bái thiệt mạng do sạt lở đất; 8 học sinh thiệt mạng do sạt lở, ngập lụt; gần 23.000 học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khoảng 11,5 tỷ đồng. Cơ sở vật chất các trường học bị hư hỏng nhiều.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và các nhà trường; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để từng bước ổn định trở lại học tập bình thường; nơi nào chưa an toàn thì chưa cho học sinh trở lại trường. Những em nào chưa đi được thì có phương án kèm cặp, dạy bù…; đảm bảo khung chương trình nhưng linh hoạt.

Bộ GD-ĐT sẽ làm việc với các nhà xuất bản trên cơ sở thiệt hại và nhu cầu cần của địa phương, đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh năm học 2024 – 2025.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ trực tiếp cho ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh bị thiệt hại do bão lũ. Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà hỗ trợ 15.000 bộ đồ dùng học tập (trị giá 450 triệu đồng); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 300 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục Tuyên Quang về việc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Từ ngày 13-9, toàn tỉnh Tuyên Quang có 292/456 trường cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến từ ngày 16-9, tất cả các trường cho học sinh đi học trở lại. Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT Chiêm Hóa dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ 23-9 để sửa chữa, khắc phục hệ thống điện, nước, nhà bếp và kí túc xá của học sinh do bị ngập sâu dài ngày. Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ cho Sở GD-ĐT Tuyên Quang 500 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, làm việc và hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đến thời điểm này, còn 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện nay, chưa liên lạc được với gần 700 em học sinh do mất sóng điện thoại. Nhiều em không thể đến trường do địa hình chia cắt…

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng rà soát, đánh giá độ an toàn tại các điểm trường theo tinh thần nơi nào an toàn mới đưa học sinh trở lại học; có văn bản chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học một cách phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lớp đầu cấp và cuối cấp, phát huy tinh thần "4 tại chỗ" để sớm tổ chức dạy học; phân bổ kinh phí hỗ trợ để khắc phục cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh.

Bộ GD-ĐT trao 1 tỷ đồng hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh khắc phục hậu quả của cơn bão số 3; Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tặng 15.000 bộ đồ dùng học tập, trị giá 450 triệu đồng; tài trợ toàn bộ đồ dùng học tập cho các em học sinh bị mất cả cha, mẹ do cơn bão số 3 đến năm lớp 12.

Theo PHAN THẢO (SGGPO)