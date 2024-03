Bình Định: Tai nạn giữa xe tải và xe khách, 1 người chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 4.3, tại tuyến đường ĐT638 thuộc địa bàn xã Mỹ Trinh (H.Phù Mỹ, Bình Định), ô tô tải biển số 81C-11623 do ông Hồ Hữu N. (35 tuổi, ở H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển lưu thông hướng tây - đông đã va chạm với ô tô khách biển số 77B-02633 do ông Nguyễn Minh K. (40 tuổi, ở TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân, Bình Định) điều khiển hướng ngược lại. Trên xe khách lúc này không chở khách.

Vụ va chạm đã làm tài xế Hồ Hữu N. chết tại chỗ, còn tài xế Nguyễn Minh K. bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ của hai xe văng khắp nơi. Giao thông khu vực xảy ra tai nạn cũng bị gián đoạn tạm thời.

Hiện vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách đang được cơ quan chức năng H.Phù Mỹ (Bình Định) điều tra, làm rõ nguyên nhân.