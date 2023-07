Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà 8 gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Kông Chro

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Kông Chro và xã Đak Kơ Ning.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, từng bị địch bắt tù đày, gồm: Đinh Thị Nôi, Đinh Thị Blớt, Đinh Văn Chưh (tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro); Đinh Yum, Đinh Amênh, Đinh Thị Bít (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) và Bùi Thị Hưng, Đinh Thị Răk (làng H’Tiên, xã Đak Kơ Ning).

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của những người có công tiêu biểu cùng gia đình. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn khắc ghi công lao to lớn và sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Đại diện gia đình chính sách, người có công tiêu biểu cũng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, đặc biệt là cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dành cho bản thân và gia đình nhân dịp 27-7; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục là tấm gương sáng trong thời bình để các thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

* Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng đã có buổi làm việc nhanh với hệ thống chính trị xã Đak Kơ Ning để nắm tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đak Kơ Ning là xã anh hùng trong kháng chiến, là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh, song hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo gần 54%. Vì vậy, hệ thống chính trị xã phải quyết tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ngoài ra, xã cũng cần chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Cùng với đó, xã có giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý xã Đak Kơ Ning phải quản lý chặt địa bàn, không để các phần tử xấu xâm nhập; giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, làng có chất lượng, hoạt động hiệu quả…