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Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM mổ bướu buồng trứng 15 kg ở bé gái 14 tuổi

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Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM phẫu thuật lấy khối bướu buồng trứng nặng 15 kg ở bé gái 14 tuổi, đồng thời nỗ lực bảo tồn chức năng sinh sản.

Ngày 11-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy khối bướu buồng trứng khổng lồ, nặng 15 kg, ở bé gái 14 tuổi.

Bệnh sử ghi nhận, khoảng 7 ngày trước khi nhập viện, gia đình phát hiện bụng bệnh nhi to nhanh, khiến trẻ đi lại khó khăn, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối bướu buồng trứng trái khổng lồ, chiếm gần hết ổ bụng.

Bé gái 14 tuổi mang khối bướu buồng trứng 15 kg đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cắt bỏ thành công. Ảnh: BVCC
Bé gái 14 tuổi mang khối bướu buồng trứng 15 kg đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cắt bỏ thành công. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là trường hợp phức tạp, ê kíp Khoa Ngoại tổng hợp đã nhanh chóng hội chẩn, đánh giá các tình huống có thể xảy ra và xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng kinh nghiệm xử trí các ca phẫu thuật lớn, phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành cắt trọn khối bướu buồng trứng và kiểm soát tốt các tình huống trong mổ, bảo đảm an toàn cho bệnh nhi.

Khối bướu được lấy ra có kích thước 40 × 30 × 30 cm, nặng 15 kg. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp cũng nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho bệnh nhi. Sau mổ, sức khỏe của trẻ hiện ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Theo bác sĩ Đinh Việt Hưng, Phó khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1, bướu buồng trứng ở trẻ em không phải là bệnh lý thường gặp và biểu hiện ban đầu đôi khi không rõ ràng. Khi khối bướu phát triển lớn, trẻ có thể chỉ được phát hiện khi bụng to lên, đau bụng hoặc xuất hiện các triệu chứng khác.

Vì vậy, khi thấy trẻ có tình trạng bụng to bất thường, kéo dài hoặc tăng nhanh, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá đầy đủ.

Bác sĩ cũng lưu ý, bướu buồng trứng ở trẻ em có thể lành tính hoặc ác tính, do đó cần được chẩn đoán chính xác, điều trị và theo dõi phù hợp.

"Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống lâu dài của trẻ", bác sĩ Đinh Việt Hưng chia sẻ.

Theo Duy Tính (TNO)

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