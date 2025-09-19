(GLO)- Chiều 18-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức lễ bế mạc Chương trình Đào tạo Cố vấn Khởi nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2025, khép lại 3 ngày học tập và trao đổi sôi nổi, hiệu quả (từ ngày 16 đến 18-9).

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, cho biết: Chương trình Đào tạo Cố vấn Khởi nghiệp tỉnh Gia Lai năm nay đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, mang lại những kết quả tích cực trong việc nâng cao năng lực đội ngũ cố vấn khởi nghiệp tại địa phương.

Trong khóa đào tạo, 41 học viên từ cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Gia Lai đã được học tập cùng hai chuyên gia: ông Nguyễn Tài Tuệ-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp Quốc gia và bà Nguyễn Liên Khả-nhà sáng lập Lotus House Training, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực, như: vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp, kỹ năng cố vấn (mentoring), cách chuẩn hóa quy trình tư vấn và xây dựng mạng lưới cố vấn chuyên nghiệp.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, học viên còn được tiếp cận các tình huống thực tế, ví dụ cụ thể và những kinh nghiệm quý báu từ chính các chuyên gia. Nhờ đó, học viên có thêm kỹ năng để áp dụng vào thực tiễn, giúp việc cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương sau này sát với nhu cầu thực tế và hiệu quả hơn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học tại chương trình. Ảnh: A.N

Đặc biệt, chương trình còn đóng vai trò kết nối các thành tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Gia Lai, từ cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đội ngũ cố vấn, tạo nên “nguồn vốn xã hội” quý giá, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển bền vững.

Tính đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025”, địa phương đã xây dựng được mạng lưới, gồm: 77 cố vấn khởi nghiệp và 76 nhà đầu tư thiên thần. Đội ngũ này đã và đang đồng hành cùng các startup địa phương thông qua nhiều chương trình, như: ươm tạo, tăng tốc, cố vấn trực tiếp, kết nối mentee-mentor… do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì.