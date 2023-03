(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Phi Trường (SN 2001), Nguyễn Duy Trọng (SN 1995), Lê Trương Khang (SN 2001) và Nguyễn Tấn Vương (SN 1990, cùng trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24-3-2023, Công an thị xã An Khê kiểm tra hành chính nhà trọ thuộc tổ 8 (phường An Phú, thị xã An Khê) thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Vương và L.V.T (trú tại thị xã An Khê) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 1 nỏ thuỷ tinh còn bám dính chất màu nâu đục cùng một số tang vật liên quan. Các đối tượng thừa nhận, Vương là người mua ma túy và cung cấp ma túy cho T. để sử dụng cùng nhau.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 21-3-2023, Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ở của Nguyễn Hữu Phi Trường (thuộc tổ 7, phường Tây Sơn) thì phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Phi Trường, Nguyễn Duy Trọng, Lê Trương Khang đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an thị xã An Khê thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 1 bì nilon nhỏ đã bị mở và 1 đoạn ống hút nhựa màu đen, các tang vật trên còn bám dính chất tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận Trường và Trọng góp tiền để mua ma túy, Khang chuẩn bị dụng cụ để cùng nhau sử dụng.

Hiện, Công an thị xã An Khê đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.