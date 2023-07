An Khê: 72,8 triệu đồng hỗ trợ sinh kế sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo

(GLO)- Mùa mưa năm nay, 22 gia đình chính sách và hộ nghèo tại huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) sẽ không còn phập phồng nỗi lo mưa dột, gió lùa. Những “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Đức Cơ xây tặng đã giúp bà con an cư.

(GLO)- Chiều 1-7, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tham dự có đại diện Công an tỉnh Gia Lai; Công an TP. Pleiku; UBND xã, Công an xã Diên Phú; cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai.