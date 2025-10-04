Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Ấn Độ cho phép xuất khẩu trở lại đối với cám gạo khử dầu

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 3-10, Chính phủ Ấn Độ đã công bố dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cám gạo khử dầu, được sử dụng trong ngành thức ăn chăn nuôi gia súc.

Quyết định dỡ bỏ này được đưa ra sau khi lệnh cấm được áp dụng vào năm ngoái. Trong thông báo, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ nêu rõ: Chính sách xuất khẩu cám gạo khử dầu hiện đã được sửa đổi từ cấm sang tự do và có hiệu lực ngay lập tức.

chinh-phu-an-do-da-cong-bo-do-bo-lenh-cam-xuat-khau-cam-gao-khu-dau.jpg
Chính phủ Ấn Độ vừa công bố dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cám gạo khử dầu. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Hiệp hội Chiết xuất Dung môi Ấn Độ (SEA) cũng đã kêu gọi Chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu để bảo vệ các nhà chế biến trong nước và tăng thu nhập cho nông dân.

Sự thay đổi chính sách này hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho nông dân và các nhà chế biến bằng cách tạo ra những cơ hội xuất khẩu mới cho các sản phẩm phụ từ cám gạo.

Được biết, Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu cám gạo khử dầu sang thị trường Đông Nam Á. Hoạt động kinh doanh này từng đem lại lợi nhuận 120 triệu USD mỗi năm.

