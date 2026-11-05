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80 học viên tham gia tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm phát triển văn hóa

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 5-11, tại phường Pleiku, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) tổ chức tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm phát triển văn hoá. 

Bên cạnh tập huấn, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước còn tiến hành khảo sát, tìm hiểu thông tin về thực trạng tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhằm phát triển văn hóa.

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Quang cảnh lớp tập huấn. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Hoạt động này thuộc nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tham gia tập huấn có 80 học viên đến từ các xã, phường, tổ chức tín dụng, văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được đội ngũ giảng viên các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) truyền đạt những chuyên đề gồm: từ giá trị văn hóa bản địa đến sản phẩm công nghiệp văn hóa; pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và xu hướng tài sản hóa các giá trị văn hóa; pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản nhằm phát triển văn hóa.

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Các học viên tham gia lớp tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm phát triển văn hóa. Ảnh: Sơn Ca

Thông qua nội dung tập huấn, học viên có thể nắm bắt các quy định, chính sách pháp luật, nền tảng lý luận; từ đó phát huy các nguồn lực, giá trị di sản văn hoá, xây dựng chuỗi giá trị phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, phân loại tài sản, quyền sở hữu và các hình thức sở hữu; nhận diện các tài sản trong lĩnh vực văn hóa, xu hướng tài sản hóa các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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