2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 19-5-2023, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người với 5 bị cáo. Qua đó, bị cáo Đỗ Phúc Như Cường (SN 2000, trú tại xã Ya Hội) bị tuyên phạt 4 năm tù; 4 bị cáo trú tại phường An Khê gồm: Phạm Thành Chung (SN 1992) 12 năm tù; Phạm Văn Dũng (SN 1995) 7 năm tù; Hồ Sanh Thịnh (SN 2000) 6 năm tù và Huỳnh Đức (SN 2001) 4 năm tù cùng về tội “Giết người”.

dung-bia-trai-va-chung-thu-3-tu-trai-qua-tai-phien-toa-so-tham-anh-ro-hok.jpg
Dũng (bìa trái) và Chung (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: R'Ô Hok

Đây là vụ án xuất phát từ ghen tuông tình cảm giữa Chung và anh T.V.T. (SN 1989, trú tại phường An Khê) khi Chung nghi ngờ anh T. quan hệ bất chính với vợ mình. Tối 1-5-2017, 5 đối tượng trên đã dùng rựa, tuýp sắt để chém và đánh anh T. khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 38%.

Được biết, trong 5 bị cáo, Chung và Dũng là anh em ruột. Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo này đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến đầu tháng 8-2023, bà K.T.L. là mẹ của Chung, Dũng cùng em ruột là bà K.T.H. đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng nộp tài liệu xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.

Tại đây, 2 bà đã gặp Nguyễn Thị Minh Phương-Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng ngỏ ý nhờ giúp thì Phương đồng ý và yêu cầu phải đưa số tiền 300 triệu đồng.

Trong vụ án phúc thẩm này, Phạm Việt Cường được phân công làm Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Do đó, Phương đã đến gặp Cường. Cường đồng ý và cũng yêu cầu phải đưa tiền.

Sau khi nhận được 300 triệu đồng của người nhà các bị cáo, Phương đã đưa cho Cường 220 triệu đồng, còn phần mình giữ lại 80 triệu đồng tiêu xài. Về phần Cường, đối tượng khai nhận đã đưa 100 triệu cho ông N.V.B.-Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng trước khi xét xử vụ án.

Đến ngày 25-8, Cường làm chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm với 2 bị cáo Chung và Dũng. Tại phiên tòa này, mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù, cụ thể Chung giảm từ 12 năm xuống 10 năm, Dũng giảm từ 7 năm xuống 5 năm.

null