Sáng 16-8, tại hội trường Công an tỉnh, đã diễn ra hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an toàn an ninh lĩnh vực bưu chính từ năm 2022 đến nay và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh.