1.167 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh được tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng-chống ma túy

(GLO)- Sáng 22-10, Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Công an huyện, Phòng Tư pháp, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình và cửa hàng Honda Duy Tuấn Phát tiến hành hoạt động ngoại khóa với nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2023-2024.

Tham gia buổi ngoại khóa có1.167 học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tại buổi ngoại khoá, các em học sinh đã được cung cấp những kiến thức và các quy định mới của Luật Giao thông đường bộ; thông báo về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện thời gian qua; hướng dẫn một số kỹ năng để tham gia giao thông an toàn; phổ biến Luật Phòng-chống ma tuý, Luật An ninh mạng và cung cấp kiến thức về chăm sóc khỏe sinh sản vị thành niên…

Tại buổi ngoại khóa, học sinh đến từ 27 lớp ở 3 khối 10, 11, 12 đã chia thành 3 đội: Tổ Vật lý- Công nghệ-Tiếng Anh; Ngữ Văn + Hóa Sinh; Sử-Địa-GDCD-Toán Tin để tham gia 3 phần thi: chào hỏi; trả lời câu hỏi kiến thức; thi tài năng (biểu diễn tiểu phẩm) liên quan đến các nội dung về an toàn giao thông, phòng-chống ma túy, an ninh học đường, an ninh mạng.

Buổi ngoại khoá nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường; góp phần giảm thiểu vi phạm về an toàn giao thông, ngăn chặn, đẩy lùi ma túy xâm nhập học đường.