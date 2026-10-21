Xã Ia O tổ chức truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên

(GLO)- Sáng 21-10, UBND xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Ia Grai đã khai mạc lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho 40 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong thời gian 1 tháng, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih và nghệ nhân Puih Dup (xã Ia Hrung) sẽ hướng dẫn 40 học viên 2 làng Lân và Mít Jép một số nội dung về lý thuyết và kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh chiêng.

Lớp truyền dạy kỹ thuật đánh chiêng, chỉnh chiêng khai mạc vào sáng 21-10. Ảnh: Minh Thoan

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn xã Ia O.

Mục tiêu của lớp học là bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc.