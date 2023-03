Theo Eat this not that, nước có thể giúp kiểm soát cân nặng bởi giúp bạn cảm thấy no, thải độc tố ra khỏi cơ thể. Điều quan trọng là phải giữ đủ nước cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 10 thực phẩm giàu nước.