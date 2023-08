Ứng xử thiếu văn minh trên môi trường mạng

Lại thêm một vụ bác sĩ và nhân viên y tế “gian lận Bảo hiểm Y tế” được phanh phui, lần này là Bệnh viện Đa khoa Thái An (Nghệ An) với việc Phó Giám đốc và nhiều thuộc cấp bị bắt.

Chợ sâm Ngọc Linh được Quảng Nam tổ chức định kỳ từ ngày 1 đến ngày 3 hằng tháng, thu hút nhiều người mua, bán. Giá trị giao dịch 1 phiên chợ vùng cao, tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, đôi khi lên đến hàng chục tỉ đồng. Đáng nói, là việc mua bán loại dược liệu quý, giá trị cao này, hiện chỉ dựa vào... niềm tin.

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...