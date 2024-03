Ứng dụng Android sẽ không còn hoạt động trên Windows 11

Theo Gadgets360, Microsoft đã đưa ra quyết định bất ngờ khi sắp ngừng hỗ trợ Windows Subsystem for Android (WSA), một lớp ảo hóa giúp chạy ứng dụng Android trên Windows 11, thông qua kho ứng dụng Amazon Appstore.

Gã khổng lồ công nghệ lần đầu tiên tuyên bố hỗ trợ chính thức cho các ứng dụng di động thông qua thỏa thuận với Amazon vào năm 2021 và kể từ đó, họ đã thường xuyên cập nhật cho nền tảng. Theo thông báo, người dùng Windows 11 sẽ không thể sử dụng ứng dụng Android sau ngày 5.3.2025.

Thông báo được Microsoft đưa ra thông qua một ghi chú dán nhãn ‘Quan trọng’ trên trang web Windows Subsystem for Android. Công ty nhấn mạnh sau thời điểm ngày 5.3.2025, Amazon Appstore trên Windows và tất cả ứng dụng/trò chơi phụ thuộc vào WSA sẽ không còn được hỗ trợ.

Ngoài ra, Amazon cũng đã đăng tải một tin tức cập nhật cho các nhà phát triển, giải thích về tác động của việc ngừng hỗ trợ đối với họ và các thời điểm quan trọng cần lưu ý. Theo gã khổng lồ thương mại điện tử, các nhà phát triển không thể gửi thêm ứng dụng mới kể từ ngày 5.3.2024. Tuy nhiên, những nhà phát triển đã có ứng dụng vẫn tiếp tục được cung cấp cập nhật và hỗ trợ cho đến năm 2025.

Người dùng có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt sẵn cho đến ngày 5.3 năm sau. Tuy nhiên, việc tải xuống và cài đặt ứng dụng mới không còn khả dụng. Amazon Appstore và bất kỳ ứng dụng Android liên quan nào trên Microsoft Store cũng không thể tìm kiếm được trên Windows 11.

Động thái bất ngờ này diễn ra chỉ 3 năm sau khi Microsoft lần đầu tiên giới thiệu WSA. Công ty không đưa ra lý do nào cho quyết định này, nhưng báo cáo của Ars Technica cho biết, số lượng người dùng ứng dụng Android trên Windows 11 khá thấp.

Báo cáo còn đề cập, điều này là do Microsoft không thể thực hiện thỏa thuận với Google và thay vào đó đã tích hợp Amazon Appstore, có kho ứng dụng nhỏ hơn nhiều so với Play Store. Hơn nữa, hầu hết nhà phát triển ứng dụng lớn đều đã cung cấp giao diện web hoặc ứng dụng Windows riêng biệt. Những lý do này có thể khiến WSA và ứng dụng Android gốc không được ưa chuộng.