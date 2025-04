Tuyển lao động đi làm hộ lý tại Nhật Bản

Theo chương trình phi lợi nhuận do Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ triển khai hợp tác, ký kết hợp đồng cung ứng với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian, năm 2025 sẽ tuyển 50 lao động Việt Nam đi thực tập nghề Hộ lý tại Nhật Bản với thời gian làm việc 3 năm (đợt 1 là 20 lao động).

Thực tập sinh hộ lý người Việt Nam luôn được phía đối tác Nhật Bản đánh giá cao. Ảnh minh họa: VGP

Điều kiện dự tuyển ứng viên là nam, nữ tuổi từ đủ 19 tuổi đến dưới 35 tuổi; đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng hệ trung cấp trở lên hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành điều dưỡng hệ cao đẳng trở lên; có nhân thân rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, có tư cách đạo đức tốt; đủ sức khỏe làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam: thị lực từ 7/10 (có kính), không bị mù màu, không xăm hình, không bị dị tật ảnh hưởng đến khả năng vận động, không mắc các bệnh: viêm gan B, c, HIV, lao phổi, động kinh, nghiện ma tuý, bệnh tâm thần, ứng viên khi đăng ký tham gia phải nộp giấy khám sức khỏe có kết luận của bệnh viện theo quy định. Các ứng viên chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng của Nhật Bản.

Ứng viên tự tải hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn trên Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý Nhật Bản WAA năm 2025 tại website https://colab.gov.vn/. Các ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết tháng 6-2025.

Các ứng viên trúng tuyển tham gia chương trình sẽ được Hiệp hội Phi lợi nhuận We Are Asian hỗ trợ các khoản chi phí gồm: Chi phí đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam để thi đạt trình độ N4 (tối đa 8 tháng) với mức 15.000 Yên/tháng; tiền ở ký túc xá (tối đa 8 tháng) là 10.000 Yên/tháng; tiền ăn và sinh hoạt phí (tối đa 8 tháng) mức 10.000 Yên/tháng; lệ phí thi tiếng Nhật, chi phí khám sức khỏe, lệ phí xin cấp Visa, chi phí vé máy bay khi xuất cảnh; thưởng thành tích xuất sắc nếu thi đạt trình độ tiếng Nhật N3 sau 8 tháng đào tạo là 10.000 Yên.

Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) thông báo phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản. Ảnh minh họa

Khi sang làm việc tại Nhật Bản, người lao động được hưởng tiền lương (chưa bao gồm phụ cấp, tiền làm thêm giờ) năm thứ nhất và năm thứ hai là 185 ngàn Yên/tháng, tiền lương năm thứ ba là 194 ngàn Yên/tháng; được tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Để người lao động trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin, có đủ điều kiện tham gia chương trình được biết và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh triển khai và thông tin truyên truyền, đăng tải “thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian năm 2025” của Trung tâm Lao động ngoài nước đến các Hội, Đoàn thể ở cơ sở và đăng trên Trang thông tin điện tử, bảng thông tin của đơn vị.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng liên quan; UBND cấp xã thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và niêm yết công khai “thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian năm 2025” của Trung tâm Lao động ngoài nước tại trụ sở UBND để người dân nắm bắt thông tin về chương trình, đăng ký dự tuyển.

Trường Cao đẳng Gia Lai thông tin đến sinh viên và đăng tải “thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nghề hộ lý tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác với Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian năm 2025” của Trung tâm Lao động ngoài nước trên Trang thông tin điện tử và bảng thông tin của Nhà trường.