Từ nét tỉa rau củ đến giấc mơ đưa ẩm thực Việt vươn xa

(GLO)- Giữa ánh lửa bếp, 2 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn nuôi dưỡng đam mê và khát vọng chinh phục. Từ những món ăn gửi gắm tâm huyết, họ lan tỏa thông điệp về sức trẻ dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách chính mình.

Từ gian bếp học đường

Lần đầu tôi gặp Nguyễn Hoàng Lưu (SN 2004, xã Tây Sơn) và Nguyễn Ngọc Thọ (SN 2003, phường Quy Nhơn Bắc) khi các bạn còn là học viên hệ trung cấp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Hôm ấy, tập thể bộ môn được giao chuẩn bị và trang trí tiệc giữa giờ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lưu (bên trái) và Thọ (bên phải) cùng giảng viên bên sản phẩm đầy tính thẩm mỹ trong một tiết cắt tỉa củ quả do các bạn thực hiện. Ảnh: NVCC

Trong gian bếp bận rộn, Lưu kiên nhẫn cắt tỉa rau củ thành những bông hoa nhỏ, còn Thọ cẩn thận sắp đặt từng khay bàn, từng chiếc đĩa. Dù chỉ mới là những học trò chập chững vào nghề, nhưng sự say mê trong ánh mắt Lưu và Thọ khiến tôi tin rằng, niềm đam mê đã được thắp lên từ những trải nghiệm đầu tiên.

Sau đó, tôi gặp lại các bạn ở cuộc thi Thử thách tài năng đầu bếp Bình Định năm 2024. Lúc này, Lưu và Thọ là sinh viên hệ cao đẳng liên thông K18 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Hai bạn mang đến cuộc thi những món ăn vừa tinh tế, kỹ thuật, vừa gửi gắm khát vọng tuổi trẻ. Kết quả, họ giành giải tư và giải “Trang trí xuất sắc nhất”. Đây là niềm vui, cũng là lời khẳng định: Nếu kiên trì nuôi dưỡng ước mơ, ngọn lửa nghề sẽ đưa họ đi xa.

Thọ chia sẻ sau cuộc thi: “Khó khăn lớn nhất là áp lực về thời gian và tinh thần. Trong gian bếp thi đấu, tôi vừa phải tập trung cao độ, vừa giữ bình tĩnh để tránh sai sót. Chúng tôi vượt qua bằng cách tin tưởng vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và luôn tự nhắc rằng, chỉ cần nấu bằng cả trái tim thì kết quả sẽ xứng đáng”.

Trong suốt thời gian học tập, Lưu tranh thủ làm thêm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO; Thọ thì cũng gắn bó với công việc tại Quán Bà Yến Bình Định. Đó cũng là những nơi giúp họ có thêm trải nghiệm thực tế và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá. Với cả hai bạn, nghề bếp không chỉ là “chỗ kiếm sống” mà còn là “sân khấu” để khẳng định bản lĩnh, sự sáng tạo và khát vọng hội nhập.

Nuôi dưỡng đam mê, hướng tới hội nhập

Tháng 4 vừa qua, Nguyễn Hoàng Lưu tham gia cuộc thi cắt tỉa FHA Culinary Challenge 2025 tại Singapore và đoạt HCB. Cũng thời gian này, Nguyễn Ngọc Thọ tham gia Hội thi tìm kiếm tài năng nghề ẩm thực “Hương vị của biển” lần thứ V năm 2025 tại Khánh Hòa và đoạt giải Sáng tạo.

Đội thi của Lưu, Thọ, Tuấn tại Hội thi Vietnam Talented Chef năm 2025. Ảnh: NVCC

Mới đây nhất, vào trung tuần tháng 8-2025, đôi bạn Nguyễn Hoàng Lưu và Nguyễn Ngọc Thọ cùng với Lê Văn Tuấn (SN 2003, học viên trung cấp nghề Kỹ thuật chế biến K13, nay đã đi làm) ghi dấu tại Hội thi Vietnam Talented Chef (Hội thi Đầu bếp tài năng Việt Nam lần thứ I) - nơi quy tụ nhiều tài năng ẩm thực trên cả nước. Cả đội giành về 3 giải thưởng: “Đầu bếp tiềm năng”, “Món ăn sáng tạo đồng đội” và giải khuyến khích chung cuộc.

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt trong một sân chơi lớn. Giải thưởng lần này không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực gắn bó và phát triển hơn nữa với nghề bếp”- Lưu bộc bạch.

Trong hành trang dự thi, Lưu tâm đắc nhất với món chả ốc và chè trôi “Hòn ngọc”. Lưu kể: “Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, chỉnh sửa từ hương vị, cách trình bày cho đến câu chuyện đằng sau món ăn. Khi hoàn thiện và mang đến cuộc thi, tôi thật sự xúc động vì từng chi tiết nhỏ đều chứa đựng tâm huyết”.

Tham gia một cuộc thi quy mô toàn quốc cũng đồng nghĩa với nhiều áp lực. Nhưng điều các bạn trân trọng nhất sau hành trình không chỉ là giải thưởng mà còn là những bài học quý báu.

“Tôi học được rất nhiều, từ sự sáng tạo trong kết hợp nguyên liệu, kỹ năng xử lý tinh tế đến tinh thần đồng đội. Mỗi đội thi đều có phong cách riêng, và chính sự đa dạng ấy mở ra cho tôi nhiều góc nhìn mới về ẩm thực”- Thọ chia sẻ.

Đối với cả Lưu và Thọ, nghề bếp không dừng lại ở việc nấu những bữa ăn ngon, đó còn là cơ hội để thể hiện bản thân, góp phần đưa ẩm thực Việt vươn xa.

Lưu kỳ vọng: “Tôi mong muốn tạo ra những món ăn vừa giữ được hồn Việt, vừa mang hơi thở quốc tế. Xa hơn, tôi hy vọng có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để cộng đồng ẩm thực Việt ngày càng lớn mạnh và tỏa sáng”.