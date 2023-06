Tử hình gã đàn ông 2 lần giết người tình

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng trong vụ vác dao đi chém nhầm người Liên quan vụ gây rối trật tự xảy ra ngày ngày 29.4.2023 tại một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa tiếp tục khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan.

Một giám đốc công ty bảo hiểm bị bắt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vừa bắt giữ Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"

An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1996, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Mộng Hiền (SN 1987, trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tung ảnh 'nóng' người yêu cũ lên mạng xã hội để tống tiền Sau khi chia tay, Hồ Sỹ Sơn (ngụ Đồng Nai) gửi ảnh 'nóng' đến Facebook bạn bè của người yêu cũ, sau đó yêu cầu nạn nhân phải chuyển 15 triệu đồng.

Mâu thuẫn trong quán karaoke, nhóm thanh niên dùng dao đâm chết người (GLO)- Chiều 18-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke G.N (phường Yên Đổ, TP. Pleiku).

Long An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 19.000 gói thuốc lá nhập lậu (GLO)- Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ 2 đối tượng sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển 19.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Công an giả gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa đảo, đối tượng bất ngờ phát hiện người đang nói chuyện với mình là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng.

Ông trùm người Đông Âu điều hành đường dây cho vay "cắt cổ" khai gì? Ông trùm người Đông Âu trong đường dây cho vay lãi nặng bị Công an TP HCM triệt phá khai là giám đốc điều hành mọi hoạt động của 3 công ty cho vay nặng lãi.

Bắt tài xế trong đường dây vận chuyển gỗ lậu do giang hồ khét tiếng ở Gia Lai cầm đầu Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Trần Thanh Thuận, lái xe trong vụ vận chuyển hơn 111m3 xe gỗ ở địa bàn huyện Ia Grai do Hùng "si đa" cầm đầu.

Ia Pa: Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi (GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Kpă Lúa (SN 1988, trú tại thôn Plơi Apa Ơi H’Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

An Khê kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải (GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiên quyết xử lý tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới kích thước thành thùng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm đã được kiềm chế.

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng làm càn ở Phú Quốc Các đối tượng ở Phú Quốc dùng dao dàn cảnh bắt giữ, khống chế, ép viết giấy nhận nợ rồi buộc người dân ký hợp đồng mua bán đất.

Nhóm thanh niên dùng súng và mã tấu truy đuổi tại tiệm cầm đồ Một nhóm thanh niên đi hai ôtô đến tiệm cầm đồ tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, dùng súng bắn thẳng vào tiệm, khi bắn phát thứ 2 đã kẹt đạn.

Cựu nhân viên ngân hàng chối tội sau khi chiếm đoạt 53 tỉ đồng Cựu nhân viên ngân hàng thừa nhận đang nợ của bị hại 53 tỉ đồng nhưng phủ nhận các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kbang: 93 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải (GLO)- Ngày 16-6, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho 93 học viên là tổ trưởng, tổ phó tổ hòa giải ở các khu dân cư trên địa bàn.

An Khê: Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Minh Trí (SN 2001, trú tại tổ 1, phường An Tân); Cao Vĩ Điền (SN 2003, trú tại tổ 3, phường Ngô Mây) và Phan Thị Thu Hoài (SN 1992, trú tại tổ 5, phường An Phú, cùng thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Dùng súng hơi tự chế bắn trả thù cho cháu ruột, 3 thanh niên lãnh án (GLO)- Chiều 15-6, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Huin (SN 1992, trú tại làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) 8 năm, 6 tháng tù; Phích (SN 1996) 7 năm tù và Aly (SN 1999, cùng trú tại làng O Đeh, xã Ia Pết) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

